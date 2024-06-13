SBL簽賭假球案／封口費？法官斥責拿錢竟心甘情願 陳品銓坦承花掉了

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院今傳喚前球員陳品銓、顏聞佐出庭作證，對於案情，陳品銓多次稱「我不記得了」，也證實曾拿柯旻豪給的5千元報酬。審判長問陳「為什麼拿錢心甘情願，都花掉了？」，陳乖乖坦承，「花了」。顏聞佐部則證稱，幫吳季穎、柯旻豪分紅給球員，這筆錢是簽賭下注的「封口費」。

柯旻豪、黃鉉閔、吳祐任聲請傳喚同案被告陳品銓、顏聞佐作證。陳品銓在偵查中曾經具結稱，吳季穎、柯旻豪有指示他如何打比賽，今法庭上，陳稱，他「猜」這是因為他們在簽賭，曾經有收到他們2人說要贏多一點、贏少一點。柯的律師問陳，是在什麼時間地點？陳說「不記得了」。陳品銓稱，不知道有誰配合打假球，他曾經在一場比賽後，從柯旻豪那拿了5千元，其餘3、4場是拿2、3千元。

受命法官問陳，為何要贏少一點，你沒問過他嗎？陳稱沒有，也沒特別問為什麼給錢，印象中曾在球隊宿舍房間拿錢。審判長問陳，你的認知裡，柯旻豪給你5千元，有沒有跟你講讓分？陳稱，不確定這5千元是不是報酬，但沒有打假球。審判長大聲斥責，為什麼有拿錢，還拿的心甘情願，都花掉了嗎？陳說，花了。

顏聞佐證稱，不知道球員有誰打假球，他先前的筆錄內容稱多名球員打假球，都是聽吳季穎說的，室友黃鉉閔沒有跟他說過打假球。他幫忙分紅的錢，是類似於「封口費」，是指下注簽賭的封口費。

審判長問顏，你上場有無配合控分？為何要幫忙下注、分紅？顏回答，沒有配合控分；他小時候就認識吳季穎，吳加入裕隆後在球隊地位高，基於「壓力」才會幫忙下注，曾幫吳季穎分紅，將現金放在陳品銓房間桌上。