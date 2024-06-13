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高雄治安今非昔比　陳其邁指過去最後１名間接酸了她

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市警察局今辦慶祝警察節大會，市長陳其邁與會致詞，感謝警察同仁的努力與辛勞；陳拿過往高雄治安和現今相比，指過去高雄治安都是最後一名，但今年治安滿意度已躍升六都第2名，由於高雄長期民進黨執政，韓國瑜也只當了約1年半的市長，等於間接酸了高雄市前市長、現任監察院長陳菊執政期間的治安不佳。

陳其邁致詞時強調，過去高雄市治安各項評比都是最後一名，今年高雄市治安滿意度在2024年遠見雜誌的評比是六都第2名，比去年更加進步，相信明年治安成績在各位努力之下，可以更加進步，讓市民過更安全、舒適的生活，感謝警察同仁不眠不休的努力，讓市民非常有感。

陳其邁以過往治安狀況和現今治安相較表示，過去講到高雄市治安或各種雜誌調查，高雄都是六都最後一名，但這幾年在大家努力之下，從照顧不小心走失的小朋友，到真槍實彈對抗不肖的歹徒，24小時對治安的努力、全年無休的守護高雄，讓市民安心的上學、成家、立業，成績進步讓市民非常有感，他表達對警察同仁誠摯的謝意。

陳其邁以高雄市整體治安狀況為例說，不僅治安滿意度讓市民有感，高雄在各項指標呈現發生率下降、破獲率上升，在全般刑案、詐欺、竊盜案的破獲率都是六都第一名，槍擊案到目前為止，更是一件都沒發生，都是警察同仁努力的結果，榮耀屬於所有警察同仁。

陳其邁強調，會和議會、立法院當警察堅強後盾，他舉各項警察津貼改善措施說，從外勤警察的超勤津貼1萬7000元增加至1萬9000元，附帶繁重加給和刑事加給的提升。

陳其邁指出，今年6月1日，深夜時段擔任巡邏等任務，每小時均額外補貼微勞津貼100元，另也同步辦理公辦都更，改善警察同仁的辦公處所，讓警察休息和執勤都能有更好環境。

高雄市長陳其邁今在警察節慶祝大會上，指過去高雄市治安各項評比都是最後一名，今年高雄市治安滿意度評比六都第2名，比去年更加進步。記者石秀華／攝影
高雄市長陳其邁今在警察節慶祝大會上，指過去高雄市治安各項評比都是最後一名，今年高雄市治安滿意度評比六都第2名，比去年更加進步。記者石秀華／攝影
高雄市長陳其邁（中）今在警察節慶祝大會上，指過去高雄市治安各項評比都是最後一名，今年高雄市治安滿意度評比六都第2名，比去年更加進步。記者石秀華／攝影
高雄市長陳其邁（中）今在警察節慶祝大會上，指過去高雄市治安各項評比都是最後一名，今年高雄市治安滿意度評比六都第2名，比去年更加進步。記者石秀華／攝影

警察 陳其邁 高雄市

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