衝撞「館長」陳之漢健身房 台中男遭法院裁定收押

「館長」陳之漢位於台中北屯區的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，昨晚驚傳遭1名林姓男子駕駛貨車衝撞大門，所幸未釀人員傷亡，警方查林疑似因工作受挫、情緒不穩才作案，但林曾到健身房求職未果，不排除心生不滿作案，檢方複訊後依殺人未遂等罪嫌將林聲請羈押，台中地院裁定收押。

台中地檢指出，林男開貨車衝撞健身房，現場是公眾得出入場所，且內部健身民眾進出，考量林雖無造成人員受傷，但能得以預見其行為恐造成公眾危害，一但釀禍後果不堪設想，複訊後認為有羈押必要，依殺人未遂、毀損等罪嫌將他將法院聲請羈押，但未禁見。

台中地院審酌，林犯嫌重大，有逃亡、再犯之虞，今下午5點多，依殺人未遂等罪嫌裁定林男收押。

警方調查，林男（31歲）昨晚間7點多，疑本身工作受挫、情緒不穩，開著許姓友人租賃的貨車衝撞成吉思汗台中館，現場大門當場被撞破，所無人傷亡，林還會與館方人員爭執。