周玉蔻、蔡玉真誹謗張淑娟案月底宣判生變 裁定再開辯論

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」被訴，法院審理，原訂本月底宣判，不過，因案情需要還要再開庭必要，合議庭裁定本案再開辯論程序。

依法院裁定書，周玉蔻、蔡玉真因個人資料保護法、加重誹謗等案件，於2024年4月23日辯論終結，原定於2024年6月28日宣判，因本案有再開辯論程序的必要，因此再開辯論。

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。