詐集少年車手謊報遭搶 警調查自導自演「黑吃黑」曝光遭判刑

一名閔姓少年當詐騙集團車手，接獲取款138萬多元的指示後，竟與潘姓少年、兩名黃姓男子合謀上演警察捉車手的「黑吃黑」伎倆，途中潘姓少年闖紅燈撞傷機車騎士的意外，仍按原計畫分工並分配贓款。彰化地方法院審結，依涉犯3人以共同詐欺取財罪各判處兩名黃男1年4月、1月3月有期徒刑，沒收犯罪所得。可上訴。兩名少年由少年法庭審理。

判決書指出，彰化縣張姓被害人誤入詐團投資獲利圈套，下載「海崴投資」APP，多次面交和匯款達420萬元仍未發現被詐，閔姓少年車手接獲詐團指示到某超商前向張姓被害人再拿現金138萬1千元，即心生「黑吃黑」念頭並找潘姓少年商議，由潘姓少年找兩名黃姓友人扮演便衣刑警，假裝埋伏和逮捕，閔姓少年趁亂丟出贓款，假警察拾起事後瓜分。

兩名黃姓假警察同車，還找不知情的張姓男子同行，潘姓少年駕車載閔姓車手，又找一名唐姓男子作陪，3人同車到超商，由閔姓車手下車向張姓被害人取款，得手後上車離開，假警車開車尾隨。未料潘姓少年闖紅燈撞倒陳姓機車騎士，怕被控肇逃，潘姓少年下車查看陳姓騎士的傷勢，閔姓車手也下車走向假警車的座車並上車假裝被逮，其實拿出贓款開始分贓。

兩名黃男各拿13萬元、20萬元，被找來同車的不知情張姓男子，收到其中一名黃男當下償還借款12萬元。餘款105萬1千元交給閔姓車手，閔姓少年拿7萬元給潘姓少年，剩下98萬1千元帶回家，被父母發現身懷鉅款卻說不出金錢流向，只好坦承當詐團車手，由父母陪伴報警謊稱遭搶，警方調閱路口監視畫面並深入查證，始知閔姓少年等人自導自演黑吃黑。