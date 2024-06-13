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新北前警所長涉收賄包庇濫倒 更二審判9年10月

中央社／ 台北13日電

新北市警察局金山分局某派出所前所長蔡明和被控收受業者賄賂10萬元，對違法傾倒廢土視而不見。台灣高等法院更二審今天依貪污罪的違背職務收賄罪判刑9年10月，可上訴。

判決指出，謝姓業者在民國103年間承攬新北巿淡水區某營建工地廢棄物清理工程，謝男為規避查緝，違法將廢棄物回填至低窪農地，因擔心遭轄區金山警分局取締告發，謝男分別透過掮客及賴姓里長與蔡明和接洽。

判決表示，雙方談妥每次傾倒廢棄物前，以每台車交付新台幣300元或500元賄款給蔡明和，總計蔡明和前後共收賄新台幣46萬元。

一審審酌蔡明和身為派出所所長，為圖個人私利，未嚴守分際，竟違背職務不予舉發，反而收受賄賂，有辱官箴清譽，使警察人員遭受負面評價，甚至造成人民對警察人員與司法的不信任感，嚴重破壞公權力執行的威信。

一審依貪污治罪條例的違背職務行為收受賄賂罪，判處蔡明和16年徒刑，業者、里長也有罪；被告僅蔡明和不服提起上訴，二審的台灣高等法院駁回上訴，仍判他16年。

全案再上訴，最高法院撤銷二審判決發回。高院更一審改判蔡明和無罪；再經上訴，最高法院今年2月認定蔡明和收賄10萬元部分，更一審調查未盡，將此部分發回，由高院更二審審理。

高院更二審今天認定，蔡明和要求每車500元，此案傾倒200輛次砂石車，共計10萬元，錢是由中間人進入所長辦公室內，將10萬元親交付蔡明和收受，使農地遭傾倒廢土的違規情形未遭蔡明和所轄的派出所查處取締。

更二審審酌，蔡明和要求、期約及收受賄賂10萬元的事實明確，他竟收費而未以警察身分加以取締，行為構成貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪，但考量此件從一審繫屬已逾8年仍未判決確定，依速審法減輕其刑，因此改判刑9年10月，可上訴。

廢棄物 警察

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