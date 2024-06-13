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管教讀小學兒子...頭頸留抓痕 媽媽判刑3月不得易科罰金

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市許姓女子懷疑讀國小的兒子擅自拿她的錢，管教時用指甲在兒子的頭部、頸部留下血紅抓痕觸法。基隆地方法院審理後，認定許女行使親權，懲戒兒子女逾越限度，依傷害罪判刑3月，並因兒童及少年福利與權益保障法加重其刑規定，不得易科罰金，定讞後得入獄服刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，許女懷疑讀國小高年級的兒子，擅自拿走她放在家中的現金，去年7月20日近午教訓兒子時，用手及指甲造成兒子的頭部、頸部、右耳和左肩都出現瘀傷及抓痕。

許女的丈夫不滿妻子的管教方式，報警處理。警方製作筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊時，許女坦承案發當時情緒管理不佳，但她是為了教育兒子才動手，沒有要傷害兒子的意思。

檢察官認為，父母若以適當程度體罰，以疼痛嚇阻、警示未成年子女行為，確實不宜追訴刑事責任。但被害少年的頭部、頸部有明顯紅色條狀瘀血，許女行為已逾越體罰本質，並有宣洩情緒之舉，依成年人對兒童犯傷害罪嫌起訴，並請法官依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

判決指出，許女是智識正常的成年人，自當知道應以理性平和方式教養子女，即便出自教育目的，懲戒子女也應有限度，不得擅自逾越而造成子女身心傷害。

法官說，案發後許女已未和兒子同住，未來再與兒子接觸並造成身體傷害可能性降低。母子間因此事出現裂痕，對身為人母者已達部分懲罰效果。審酌許女坦承犯行及她陳述學經歷、職業及家庭經濟狀況，判刑3月。

法官指出，刑法傷害罪法定刑為5年以下有期徒刑，拘役或50萬元以下罰金。故意對兒童犯傷害罪，依兒童及少年福利與權益保障法規定要加重其刑，加重結果即非「最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪」，所以縱受6月以下有期徒刑或拘役宣告，也與刑法得易科罰金規定不符，自不得諭知易科罰金折算標準。

基隆市許姓女子懷疑讀國小的兒子擅自拿她的錢，管教時用指甲在兒子的頭部、頸部留下血紅抓痕觸法。基隆地方法院審理後，依成年人對少年犯傷害罪判刑3月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市許姓女子懷疑讀國小的兒子擅自拿她的錢，管教時用指甲在兒子的頭部、頸部留下血紅抓痕觸法。基隆地方法院審理後，依成年人對少年犯傷害罪判刑3月。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

傷害罪 子女

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