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再爆律師替詐團辯護洩密 雲檢羈押1人3律師交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

雲林地檢署檢察官段可芳偵辦一起網路投資虛擬貨幣詐騙案時，發現詐團辯護律師利用偵查陪訊的機會，涉及將偵查內容通風報信給詐團首腦，猶如律師鄭威鴻集團翻版；6月11日指揮調查局中機站、雲林縣刑大等單位搜索律師事務所共6處地點，拘提陳姓男律師（72年次）、林姓女律師（76年次）、安姓法務人員（68年次）等人到案。

檢察官複訊後綜合各項事證認為，安姓法務人員與陳男涉犯組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪，向法院聲請羈押禁見，法院裁准安姓法務人員羈押，陳男則交保20萬元。

此外，檢察官認為林姓女律師、鄭姓女律（77年次）師雖涉有重嫌，但無羈押必要，分別諭知2萬元、15萬元交保。另名黃姓女助理（71年次）請回。安姓法務人員另被控違反律師法、無律師證書意圖營利而辦理訴訟罪。

檢方呼籲，律師身為在野法曹，應遵循律師倫理，切勿洩漏利用職務所得知之偵查秘密，甚至參與詐騙集團，為犯罪者串證，辜負社會對律師的高度期待。

雲林地檢署新生代檢察官段可芳。圖／讀者提供
雲林地檢署新生代檢察官段可芳。圖／讀者提供

律師 檢察官 詐騙集團

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