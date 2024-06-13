LINE MUSIC歌曲誤載、漏載作詞人…音樂公司挨告 檢認過失不起訴

作詞人孫維君為南拳媽媽「What Can I do」、張信哲「逃」 作詞人，去年3月發現全音樂公司上傳至「LINE MUSIC」網站及APP上串流音樂的2首歌，涉誤載或漏載作詞人，提告違反著作權法。檢方認為，全音樂公司僅過失非故意，給予不起訴處分。

LINE MUSIC從2022年8月1日起轉型，在台灣停止音樂串流服務，專注發展「個人化鈴聲與背景音樂」，和LINE MUSIC LIVE「付費在線直播」。孫維君日前提告指控，全音樂公司明知南拳媽媽所演唱歌曲「What Can I do」、張信哲所演唱歌曲「逃」，都是他作詞著作、享有著作財產權，卻未經審慎查核，將他的著作誤植他人，上傳「LINE MUSIC」網站及APP上串流音樂，涉侵害著作人格權罪嫌，且尚未賠償。

全音樂辯護人稱，全音樂公司營運App及LINE MUSIC網頁，兩者為同一後台系統，所有歌曲都是海內外授權公司的曲庫，批次倒檔至全音樂公司，2018年的曲庫約2000萬至3000萬首，每天上架約上萬首歌曲，大量傳輸過程中，發生詞曲作者名字誤載或漏載，收到告訴人存證信函，或知悉當下即予更正致歉，無任何拖延，沒有故意違反著作權法。

檢方認為，被告行為僅為過失，非故意為之，難以著作權法相繩，另民事賠償宜循民事程序解決，全案不起訴處分。