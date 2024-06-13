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男辦離婚怨律師在場 突推對方進電梯…雖辯反射動作仍被判強制罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

鍾姓男子的前妻委任馬姓律師協助處理離婚協議的事，鍾男不滿律師在場，突以雙手將馬推進電梯內，馬自訴鍾犯刑法強制罪。台北地院審理認為，鍾男有意識動手，具主觀犯意，依強制罪判鍾罰金5000元，得易服勞役，以1000折算1日。可上訴。

台北市鍾姓男子因與前妻欲協議離婚，不滿前妻委任馬姓律師在場協助處理，於電梯間走道上見馬在電梯門旁按壓電梯按鈕，突然以雙手將馬推進電梯內，馬事後自訴鍾犯強制罪。

法院審理時，鍾坦承以雙手將律師推入電梯內，但否認犯行。鍾辯稱，當時他與前妻說好要在律師不在場的情形下相處，但律師突然反悔，他才會有此反射動作，還說與馬肢體接觸的時間只有4秒鐘，沒有妨害律師行使權利。

法官勘驗監視器畫面調查認為，鍾對律師出手是有意識的行為，而非反射動作，鐘是在意識清楚下決意所為，不採信鐘的辯詞，考量鍾的犯罪手段、目的均不合法，判鍾罰金5000元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

律師 離婚 電梯

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