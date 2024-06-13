台東地檢署布偵查起訴罪名排行榜 酒駕連5年奪冠
台東地檢署公布偵查起訴案件旁行榜，其中「公共危險」連續5年蟬聯第一，且2023年比2022年增加202件，光今年1至4月已起訴389人，多為酒駕。地檢署表示，已研擬緩起訴酒癮治療。
地檢署主任檢察官廖榮寬表示，酒駕案件居高不下的因素多，難一概而論，大概跟民眾的習慣以及僥倖心態有很大的關係，目前已有在討論緩起訴酒癮治療，並和相關單位協調細節。
根據台東地檢署公布最新偵查起訴案件資料顯示，排行前10名分別為公共危險、毒品、竊盜、傷害及洗錢防制法等罪名，其中公共危險連續5年為台東刑事案件類第一名，且持續增加。
公共危險罪中以酒駕占9成，2023年903件比2022年701件增加202件，光今年1至4月已起訴389人。台東監獄目前受刑人中有25%是酒駕犯，比例也是全國最高。
另根據縣警局資料顯示，今年1月至6月取締酒駕件數共740件。台東酒駕件數居高不下，地檢署持續辦理社會勞動專案「生命教育服務學習」，讓酒駕犯到殯葬所勞動服務，給予震撼教育。
台東監理站也和監獄合作，針對參加道安講習的酒駕民眾，前往監獄接觸看所守內的手銬腳鐐和特殊的隔離舍房，希望初步達到嚇阻效果。
但無論是掃殯儀館，還是監獄體驗，似乎效果有限。有基層員警表示，遇過酒駕理由不是天冷、參加祭典，就是農忙小酌，已經是民眾交際和排解壓力的日常 。另有員警說，台東大眾運輸工具少是事實，但民眾僥倖心態也是事實，酒駕就是不對。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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