快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

「媽媽我跟妳走」單親媽悶死6歲兒子 二審仍判16年5月理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

許姓婦人因感情、經濟等多重因素，前年悶死6歲兒子再持刀自殘被救回，一審國民法官庭認為許婦無視其他求助管道，直接剝奪兒子的生命，就算兒子曾說「好，媽媽我跟妳走」可能也不懂其意，判16年5月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判許婦16年5月徒刑，可上訴。

高院指出，一審依國民參與刑事審判程序，經法官與國民法官全體參與審判，調查證據後，認定許婦犯成年人故意對兒童犯殺人罪證明確，且動機同時具備「利他主義之殺子行為」及「報復前夫之殺子行為」，許婦不符合自首要件，也具完全責任能力，一審認定事實、適用法律沒有違背經驗法則或論理法則。

高院指出，一審已參考檢察官、被告、辯護人、告訴人、家屬等意見，敘明量刑理由，判處許婦16年5月徒刑沒有逾越法定刑範圍，也沒有任何明顯裁量逾越或濫用的情形，因此駁回許婦、檢方上訴，維持一審判決。

許婦2021年與前夫離婚，雙方協議每隔1至2周輪流照顧兒子；2022年中旬，許婦被公司裁員，經濟陷入困頓，她付不出房租，日常生活開銷又需要用錢，承受龐大的經濟壓力；同年10月她在新北樹林租屋處用枕頭悶死兒子，再持刀輕生。前夫聯繫不上許婦，帶著警方到許婦租處破門，赫見許婦奄奄一息，而兒子已現屍斑。

檢方指出，許婦在手機與平板中留下兩種版本的遺書，稱從小到大都得不到家人討喜，想靠婚姻逃家，卻得到失敗的婚姻，丈夫還出軌，又遇上重要親人相繼離世，讓她對人生絕望，上班因此恍神而被開除。被辭退後，她在家休息1、2個月，覺得自己生病了但沒看醫生，幾度產生輕生念頭。

許婦遺書也指控前夫家「沒資格有她血脈的小孩」，並指控前夫和小三在一起，殺兒子的理由是覺得兒子和自己太像了，怕兒子也跟她一樣得不到社會認可，兒子也說只想跟她在一起，「希望可以火化後和兒子放在一起」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

許姓婦人（左）拿枕頭悶死6歲兒子，二審仍判16年5月徒刑。記者林孟潔／攝影
許姓婦人（左）拿枕頭悶死6歲兒子，二審仍判16年5月徒刑。記者林孟潔／攝影

小孩 情緒 殺人

延伸閱讀

涉收賄百萬二審無罪更一審判7年半 金門前縣長李沃士：爭取上訴

獨／台中菲力國王槍擊案藏鏡人二審翻供認罪…今判6年6月

單親母心累怨夫家「沒資格有我血脈小孩」 悶死6歲兒二審判16年5月

「拒絕他就不買東西給我」 台南女童4年遭單親父性侵664次 判決出爐

相關新聞

基隆2警涉貪、插乾股包庇KTV羈押禁見記2大過免職 主管連帶處分

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長和劉姓偵查佐，涉犯貪汙治罪例嫌收受不正利益並包庇業者，基隆地方法院裁定羈押禁見2個月。市警...

「航海王」台驊投控涉內線交易獲利258萬元 董事長顏益財遭起訴

有「航海王」稱號的上市公司台驊投控（2636）董事長顏益財、台灣航空貨運承攬股份有限公司董事長許旭輝，涉嫌於大聯大投資控...

不滿殺3命判無期 痛罵畜生、恐龍法官…男大生揮刀血濺台中高分院

台中方姓男大生自稱不滿台中高分院判決，11日晚上6點多到院方前持美工刀畫傷肚子後，身上濺血再步入院內表達抗議，方男向警方稱...

涉收賄百萬二審無罪更一審判7年半 金門前縣長李沃士：爭取上訴

金門前縣長李沃士夫婦涉嫌收賄案，在2015年被依貪汙治罪條例起訴，一審判決有期徒刑8年，二審時改判無罪，全案纏訟10年，...

寶覺寺主委一家侵吞四千萬寺產 內政部：內控出問題

有近百年歷史的台中市寶覺寺，竟爆發前主委一家三口侵吞寺產買豪車外幣的爭議。內政部宗教及禮制司今稱，寺廟香油錢等各項收入應...

質疑徐巧芯婆婆貸款不成比例 基進黨今告發徐巧芯「詐欺銀行罪」

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見，台灣基進黨部高雄黨部執行長楊佩樺、台南黨部執行長吳依潔，今再赴台北地檢署告發徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。