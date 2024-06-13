寶覺寺主委一家侵吞四千萬寺產 內政部：內控出問題

有近百年歷史的台中市寶覺寺，竟爆發前主委一家三口侵吞寺產買豪車外幣的爭議。內政部宗教及禮制司今稱，寺廟香油錢等各項收入應為寺廟所有，且寺廟財產除用於傳教布道及相關基本正當開支外，也可按其財力興辦公益或慈善事業。並強調，寶覺寺為登記有案的寺廟，應依監督寺廟條例及該寺廟章程規定處理寺廟財務事項。

寶覺寺前主委與兒女三人，遭控將寺產當小金庫，侵吞公益款高達4523萬餘元，來買保險、賓士豪車與外幣，還指示行政人員逃漏稅2377萬餘元，台中地院考量3人坦承犯行，且繳回犯罪所得與補繳稅金，依共同犯公益侵占罪等2罪名，分別判處3年4個月徒刑，緩刑4年。

宗教及禮制司表示，寶覺寺內控制度出現問題，將請該寺廟主管機關台中市政府加強輔導該寺廟建立財務內控制度，並定期向市政府申報財務及對外公告。

宗教及禮制司另表示，登記有案寺廟經費是來自十方大眾的善款，寺廟應依監督寺廟條例及其章程規定妥善使用相關經費，每年並應向主管機關申報財務及對外公告。內政部除每年辦理財務申報講習會外，亦請地方政府輔導寺廟製作財務報表辦理財務申報事宜。