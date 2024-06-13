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退警協會立院外聲援修法 耿繼文：警察天天街頭執勤公傷最多
立法院司法及法制委員會，今天審查警察人員人事條例修正草案，草案目標把警、消、海巡等高危險職務公務員的年改退休所得替代率比照國軍。中華民國退休警察人員協會總會支持修法，今天在立院外動員退休警、消近200人聲援，總會長耿繼文指出，台海至今超過60年沒有戰爭，警察天天在街頭執勤，沒有其他公務員因公傷亡人數比警察更多，呼籲政府讓退休警察安心過好日子。
中華民國退休警察人員協會總會今天在立院外群賢樓聲援修法，不少國民黨立委包括蘇清泉、傅崐萁、廖偉翔、許宇甄、張嘉郡、謝龍介、羅智強、陳玉珍等人見狀，都抽空從司法及法制委員會出來，站上宣傳車喊話。
退警協會總會長耿繼文指出，從民國13年以後，台海兩岸就沒有戰爭，現在已超過一甲子、60年以上沒有戰爭，但警察天天在街頭執行安全維護勤務，維護人民安全與安寧，警察的工作充滿危險。
耿繼文說，根據統計，民國106年至民國110年，警察人員因公殉職有47人，因公受傷有4837人，所有的政府行業，沒有任何一個因公傷亡人數高過警察，政府口口聲聲說照顧，但真正的照顧，是讓退休的警察安心的過好日子，希望能順利完成修正草案一讀。
轄區中正一警方表示，針對此活動出動近百名警力到場維安、蒐證，活動在中午12點結束，全程順利平和，沒有脫序行為發生。
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