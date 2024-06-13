不滿殺3命判無期 痛罵畜生、恐龍法官…男大生揮刀血濺台中高分院

台中方姓男大生自稱不滿台中高分院判決，11日晚上6點多到院方前持美工刀畫傷肚子後，身上濺血再步入院內表達抗議，方男向警方稱，男子陳嘉宏殺女友又悶死一對10月大雙胞胎案，陳兩度被判死刑，高分院更一審卻撤銷改判無期，還痛罵「陳是畜生、恐龍法官怎麼這樣判」。

台中第三分局11日晚上6點多獲報，台中高分院有1名25歲方姓男子，疑似先在院外拿美工刀畫傷自己肚子後，身上染血再走進院內，因被法警、工作人員目睹報案，同時也扣下他手持的刀具。

警方到場時，方男坐在高分院1樓的椅子上，神情冷靜沒有傷人舉動，警方詢問他揮刀動機，方表示不滿男子陳嘉宏殺害女友，又悶死10月大雙胞胎釀3死的命案，前審兩度判陳男死刑，但台中高分院11日更一審宣判，卻撤銷改判陳男無期徒刑。

方甚至向警方痛罵「陳男是畜生，恐龍法官怎麼這樣判！」自己為了表達對該判決不滿才會有此舉動，所幸方傷勢沒有生命危險，警方也考量現場沒有傷及他人，方行為也未達妨害公務程度，會同消防將他送醫。

警方為求謹慎，同步釐清確認方男和陳嘉宏3死一案並無任何關聯，研判其行為應和個人理念相關。

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