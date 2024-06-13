廖宗山下月屆齡退休 南市警局長接任人選黃偉哲這樣說

台南市警察局長廖宗山將屆齡退休，市議員林燕祝上午在議會贈送「紅榜」祝賀他榮退，也感謝他奉獻良多，但也質詢市長黃偉哲「警界失座山、人民難心安、 市長有名單」嗎？黃偉哲說，口袋沒有名單，不論那座山，只要做好治安就是好山。

林燕祝表示，致贈紅榜給廖宗山除了肯定他從去年接任局長至今，也提醒市長對不要重演台北市警局長的覆轍；據了解，下屆台南市警局長檯面下已有多人表態爭取，但黃偉哲的態度是不介入警界人事。

廖宗山則說，感謝市民支持，希望台南市是最安全最宜居的幸福的城市，去年初剛到任台南很不平靜，但現在民調很好了，不論是交通和治安的表現，台南市警局都是最棒的團隊，表現非常好。

廖宗山與台南有深厚淵源，曾任台南市警局刑警大隊長，偵辦過319槍擊案，有刑事悍將之稱，他說，自己就住在台南市東區，對台南市有一份的感情，台南市本來就是很單純的地方，不像來之前被說成是「慶記之都」，現在都改變過來了，大家對台南市的印象都很好，北部的朋友都打電話給他後「台南很不一樣了」。

對於下屆台南市警局長有無期許，廖宗山說，希望對台南市治安和交通好的作法能延續下去，人選方面則是期許「對台南比較熟悉的更好」。