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基隆2警涉貪、插乾股包庇KTV羈押禁見記2大過免職 主管連帶處分

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長和劉姓偵查佐，涉犯貪汙治罪例嫌收受不正利益並包庇業者，基隆地方法院裁定羈押禁見2個月。市警局今天表示，經召開考績會決議周、劉均記2大過免職，另追究相關人員考核監督責任。

少年隊周姓小隊長被人檢舉涉嫌在愛一路的一家KTV插乾股，並包庇業者招募持觀光簽證來台的越籍女子「打工」，雇用擔任陪酒服務生，且疑有性交易；周另找同隊劉姓偵查佐協助，未依法查緝。

基隆檢方查出周姓小隊長包庇不只1家店，檢察官陳淑玲11日晚間10點多指揮廉政署、調查局基隆市調查站、航業調查處基隆調查站及基隆市警局人力，分持基隆地院核發搜索票，前往周、劉辦公室和住家，以及多處涉案店家、相關人員住處等24個地點搜索。

檢方也傳喚周、劉和相關涉案人到案，昨天分由10名檢察官訊問後，聲押周、劉和徐姓、李姓、陳姓業者和游姓會計。

法院今天召開羈押庭，經法官訊問後，認定周姓小隊長和劉姓偵查佐均涉犯貪汙治罪條例第4條第1項，周另涉同條例第5條第1項第3款貪汙罪。所犯最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，並有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串證人或共犯之虞，非予羈押顯難追訴、審判，裁定羈押並禁止接見通信。

法官也認定徐姓、李姓、陳業者涉犯貪汙治罪條例第11條第1項行賄罪，以及及刑法第231條妨害風化罪；陳姓業者另涉犯刑法第268條賭博罪。游姓女子涉犯貪汙治罪條例第11條第1項、第2項行賄罪。4人均犯罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串證人或共犯之虞，非予羈押顯難進行追訴、審判，裁定羈押並禁止接見通信。

基隆市警局表示，本案本局主動報請檢方偵辦，除全力配合檢察官依法偵辦，並已召開考績會決議對涉案員警各記2大過免職處分，另追究相關人員考核監督責任。未來整飭警紀，將持續秉持不掩飾、不護短、不庇縱態度，展現維護警譽決心。

基隆市警局督察長林鼎鈞今天表示，經召開考績會決議涉案的周、劉均記2大過免職，另追究相關人員考核監督責任。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局督察長林鼎鈞今天表示，經召開考績會決議涉案的周、劉均記2大過免職，另追究相關人員考核監督責任。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 檢察官 警察 貪汙

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