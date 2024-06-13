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基警涉嫌貪汙並包庇小吃店 檢聲押2警4業者法官今裁准

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長和劉姓偵查佐，涉嫌收受不正利益並包庇業者。檢方大動作查辦後，聲押周、劉和4名業者。基隆地方法院今天開庭審理後，認定6人嫌疑重大、有串滅證之虞，且周、劉犯涉貪重罪，有逃亡之虞，裁定6人收押禁見。

基隆地檢署接獲檢舉，少年隊周姓小隊長涉嫌在愛一路的一家KTV插乾股，因而包庇業者招募持觀光簽證來台的越籍女子「打工」，雇用擔任陪酒服務生，並找劉姓偵查佐協助，未依法查緝。

檢察官陳淑玲指揮偵辦，多方蒐證後案情擴大，掌握相關事證後，11日晚間10點多出動廉政署、調查局基隆市調查站、航業調查處基隆調查站及基隆市警局人力，分持基隆地院核發搜索票，前往周、劉辦公室和住家，以及商家等24處報行搜索。檢方也傳喚周、劉和業者等涉案人到案，分由10名檢察官訊問釐清案情。

檢方偵訊後，昨晚以周涉犯貪汙治罪條例公務員違背職務收受賄賂、不違背職務收受賄賂、刑法洩密罪嫌；劉涉犯貪汙治罪條例公務員違背職務收受不正利益罪；徐姓、游姓和李姓小吃店業者涉犯刑法圖利容留性交及猥褻罪、貪汙治罪條例對公務員關於違背職務之行為交付賄賂或不正利益罪嫌；陳姓業者涉犯刑法意圖營利提供賭博場所及聚眾賭博、貪汙治罪條例對公務員關於違背職務之行為交付賄賂或不正利益罪嫌，向基隆地院聲請羈押。

基隆地院法官召開羈押庭審理後，認定6人犯罪嫌疑重大，均有串滅證之虞，周、劉所涉犯行，最輕本刑5年以上有期徒刑，且有逃亡之虞，裁定6人均羈押禁見。

基隆市警局少年警察隊周姓小隊長和劉姓偵查佐，被控涉嫌收受不正利益並包庇業者。檢方聲押周、劉和4名業者，基隆地方法院今天審理後，裁定6人均收押禁見。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警局少年警察隊周姓小隊長和劉姓偵查佐，被控涉嫌收受不正利益並包庇業者。檢方聲押周、劉和4名業者，基隆地方法院今天審理後，裁定6人均收押禁見。記者邱瑞杰／攝影

公務員 基隆 警察 貪汙

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