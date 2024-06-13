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質疑徐巧芯婆婆貸款不成比例 基進黨今告發徐巧芯「詐欺銀行罪」

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見，台灣基進黨部高雄黨部執行長楊佩樺、台南黨部執行長吳依潔，今再赴台北地檢署告發徐巧芯涉犯銀行法之詐欺銀行罪。

楊佩樺說，徐巧芯有提供100萬現金協助她的婆婆償還利息，金流流向大姑的公司。基進黨認為，徐巧芯未能清楚金流流向，於今年4月間告發徐巧芯涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪。

楊佩樺指出，當時徐巧芯的婆婆是用房子向台北富邦銀行貸款1450萬元，但當時周邊實價登錄房價最高為1100萬元，質疑貸款金額與實價登錄的房價不成比例，另也懷疑該次借貸疑有一屋三貸的情形。

吳依潔表示，徐巧芯的婆婆於2021年9月3日及15日、同年11月26日，分別向銀行貸款720萬、480萬及250萬，認為數筆貸款時間相近、恐有超貸情形，非民眾可輕易辦到之事，質疑徐巧芯當初協助她的婆婆處理何種利息？以及是用何種身分協助處理貸款？對此，兩人今赴北檢提告徐巧芯，涉犯銀行法第125條之3條之詐欺銀行罪。

台灣基進黨部高雄黨部執行長楊佩樺（右）、台南黨部執行長吳依潔（左），今再赴台北地檢署告發徐巧芯涉犯銀行法。記者房荷庭／攝影
台灣基進黨部高雄黨部執行長楊佩樺（右）、台南黨部執行長吳依潔（左），今再赴台北地檢署告發徐巧芯涉犯銀行法。記者房荷庭／攝影

台灣基進 婆婆 徐巧芯 詐欺

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