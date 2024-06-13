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王牌交易所虛擬幣詐案 律師王晨桓：最近在做原住民法扶

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢警調偵辦虛擬幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案起訴「系統之神」林耿宏、王牌交易所創辦人潘奕彰、建業法律事務所前所長王晨桓32人，台北地院今天上午傳喚王晨桓行準備程序。王表示，最近在做原住民法律扶助工作，希望能在當地打卡就不用當天往返。

王晨桓說，檢方指控他藏匿主嫌林耿宏，不過，他雖然有將名下位於新北市新店區的房屋出租給團隊行銷人員林若蕎，但不知道林耿宏居住在屋內。

王晨桓說，他交保後目前固定接受電子監控，需要每天在住處打卡，不過，最近有在南投縣仁愛鄉從事原住民的法律扶助工作，許多原住民保留地平常就需要關注，希望大家多關心原住民的生活。

王晨桓告訴法官，希望能固定一天在仁愛鄉公所或當地警察局打卡報到，比較適宜的時間是每周四晚上或周六晚上的8點左右。

依檢方起訴，詐欺集團2019年起詐銷MOCT、CSO、FITC、NFTC虛擬幣，編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售，再成立IMBA直銷團隊推銷，同時在網路媒體發布假新聞、操縱幣價，以此誆騙1292人約8億元。

林耿宏將騙來現金中的1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費，將4300萬元給王晨桓，其中2600萬元為王牌交易所增資款，另有1700萬元投資曼谷建業法務事務所，再以4740萬元給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南加以隱匿。

王晨桓被控以「軍師」教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，還涉嫌指派律師取得卷證資料洩密給詐團，王同時將新北市新店區中正路的房屋供通緝中的林耿宏藏匿，另以收「保護費」名義向行家茶葉公司負責人何在彬詐騙7227萬元。

檢警調偵辦查扣現金1億8133萬元、人民幣2萬元、市值4億的虛擬幣及賓士轎車、麥拉倫跑車各1輛。

律師王晨桓今天出庭。記者王聖藜／攝影
律師王晨桓今天出庭。記者王聖藜／攝影

律師 王晨桓 虛擬貨幣 詐騙

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