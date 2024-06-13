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獨／台中菲力國王槍擊案藏鏡人二審翻供認罪…今判6年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣詹姓男子前年底持長槍，台中電子遊藝場「菲力國王」前掃射11槍，事後向台南白河分局投案，一審詹被判刑4年，台南市賭客程子鎮曾在案發前多次高調發布影片，檢警研判是教唆此案的「藏鏡人」，去年初程在泰國落網，一審今年初審結，程因否認犯罪，被判刑6年6月，今年二審開庭時，程以有血尿等理由，請求法官交保，也坦認涉案，今天審結，駁回程上訴，維持一審原判，另外聲請交保部分駁回，延押到今年8月。

台南市程子鎮（39歲）是白河民代之子，多年前曾涉槍戰，釀一死一傷，曾入監服刑多年，出監後落腳台中，從事名表生意，前年間，台中市知名電子遊藝場「菲力國王」被詹姓男子（37歲）持長槍掃射11槍，詹逃回台南自首。

程在案發前後，曾傳訊給遊藝場幹部恫嚇「我不會用機關，江湖事江湖了，以後菲力會很常發生槍擊」、「我手下養了多少槍犯在跑路的」，也在網路直播、貼文「槍聲響起就是1億1000萬，不是那筆弄我的1100萬」、「從今天起離窗戶、大門遠一點」。

程也曾張貼手持步槍、手榴彈的相片，貼文「我是覺得要停業」、「有好幾棒選手」、「先禮貌打聲招呼」。

程在案發時已搭機離台，但仍被檢警認定涉案，因程不到案說明，經檢方通知領事局撤銷護照，開出拘票，去年3月7日由台、泰司法互助機制帶到程，程回台後遭羈押，檢方在去年9月間，依槍砲、恐嚇、毀損等罪起訴他。

台中地院在今年1月間審結，認定此案雖無程與詹直接聯絡的證據，但依照程在案發前後的網路貼文、索求金額、恐嚇方式、恐嚇對象等間接證據，認定程與詹有犯意聯絡與行為分擔，依共同犯非法持有非制式步槍罪，判刑6年6月，併科罰金20萬元。

程上訴二審後，在今年4月間開庭時，態度丕變，坦認涉案，請求輕判；程說，在押期間，因急性腎衰竭、血尿，有生命危險，希望法官交保，讓他妥適治療，不會逃亡，不過法官在今年5月30日裁定，駁回程請求交保就醫的聲請，裁定延長羈押到8月20日。

台中市「菲力國王」電子遊藝場前年底傳出槍響，涉案詹姓槍手在案發後在台南投案，繳出涉案槍彈。記者陳宏睿／翻攝
台中市「菲力國王」電子遊藝場前年底傳出槍響，涉案詹姓槍手在案發後在台南投案，繳出涉案槍彈。記者陳宏睿／翻攝
台中市「菲力國王」電子遊藝場前年底傳出槍響，檢方起訴涉嫌教唆的程姓賭客、涉案詹姓槍手。圖／聯合報系資料照片
台中市「菲力國王」電子遊藝場前年底傳出槍響，檢方起訴涉嫌教唆的程姓賭客、涉案詹姓槍手。圖／聯合報系資料照片
彰化縣詹姓男子前年底台中菲力國王開槍掃射，程在案發前後在臉書等平台，發布相關影片、相片。圖／摘自臉書
彰化縣詹姓男子前年底台中菲力國王開槍掃射，程在案發前後在臉書等平台，發布相關影片、相片。圖／摘自臉書

台南 恐嚇 槍擊

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