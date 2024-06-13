單親母心累怨夫家「沒資格有我血脈小孩」 悶死6歲兒二審判16年5月

許姓婦人因感情、經濟等多重因素，前年悶死6歲兒子再持刀自殘被救回，一審國民法官庭認為許婦無視其他求助管道，直接剝奪兒子的生命，就算兒子曾說「好，媽媽我跟妳走」可能也不懂其意，判16年5月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判許婦16年5月徒刑，可上訴。

許婦2021年與前夫離婚，雙方協議每隔1至2周輪流照顧兒子；2022年中旬，許婦被公司裁員，經濟陷入困頓，她付不出房租，日常生活開銷又需要用錢，承受龐大的經濟壓力；同年10月她在新北樹林租屋處用枕頭悶死兒子，再持刀輕生。

檢方起訴指出，當時前夫聯繫不上許婦，帶著警方到許婦租處破門，赫見許婦奄奄一息，而兒子已現屍斑。檢方依殺人罪起訴許女，並依兒少法請法院加重其刑。

一審國民法官庭審理時，檢方出示許婦和兒子老師對話，許婦常以兒子「肚子痛、身體不舒服、回南部、她上班要遲到」為由，替兒子請假，有時還會無故不到校上課。老師聯繫不上許婦，轉而聯繫她前夫，她卻責怪老師，而她請假時稱會替兒子補課、指導作業，但也沒達成，兒子跟不上學校進度。

檢方指出，許婦在手機與平板中留下兩種版本的遺書，稱從小到大都得不到家人討喜，想靠婚姻逃家，卻得到失敗的婚姻，丈夫還出軌，又遇上重要親人相繼離世，讓她對人生絕望，上班因此恍神而被開除。被辭退後，她在家休息1、2個月，覺得自己生病了但沒看醫生，幾度產生輕生念頭。

許婦遺書也指控前夫家「沒資格有我血脈的小孩」，並指控前夫和小三在一起，殺兒子的理由是覺得兒子和自己太像了，怕兒子也跟她一樣得不到社會認可，兒子也說只想跟她在一起，「希望可以火化後和兒子放在一起」。一審國民法官庭依殺人罪判許婦16年5月徒刑，案件上訴，高院二審今宣判。

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