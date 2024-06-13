不想開庭偽造醫院檢驗單「請假」法官抓包藥頭罪加一等

許姓女子因毒品案一審被判3年，上訴後原訂去年5月23日再開庭，許女卻拿醫院診斷證明，偽造就醫日期後傳真給二審法院請假，法官起疑發函詢問醫院，揪出許偽造日期，函送高雄地檢署偵辦後，雄檢今依偽造文書罪嫌起訴許女。

檢方調查，許女因販賣二級毒品被逮，被新北地院判刑3年，她不服上訴，去年5月23日台高院開庭，傳喚許女到庭。

但許不願出庭，拿著先前至長庚醫院看診的心臟血流灌注掃描同意書，竄改醫師簽章日期後，傳真給「法院」請假。

法官收到許女的請假用診斷書起疑，函覆醫院確認，院方調閱資料，發現許當時就醫日期是開庭的前一個月，並非傳真的日期，法官抓包許女偽造後，將許函請高雄地檢署偵辦。

許女否認偽造，辯稱醫生是叫她開庭當天回去檢查，她才傳真給法院，後來是被通緝才沒到醫院；但檢方發現許並未被通緝，不採信她說法，偵結將她起訴。

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