十軍團中士詐同袍14萬戰鬥加給…買精品球鞋 獲判緩刑

時任陸軍十軍團機械化步兵吳姓中士兼辦財務，向12名官兵佯稱受訓溢領戰鬥加給要繳回，卻將代收的14萬元放進自己口袋，拿去買精品、球鞋及公仔，檢方批他利用袍澤信任，傷害軍隊榮譽，法院考量吳自白、繳回不法所得且情堪憫恕，3度減刑後依12個貪汙罪判他2年，緩刑3年，可上訴。

台中地檢起訴指出，吳男2021年8月擔任副班長並接辦人士、財務，去年3月至10月以順練班隊名目，向12名參訓的官兵佯稱「薪餉中溢領的戰鬥加給需繳回」，要12人將錢匯到他私人戶頭，官兵因對加給規定不熟悉，就各將8000元至2萬元匯給吳，吳一共詐得14萬5182元。

同年12月，因國防部納編主計處、人事室、法務組及政綜組等單位下令清查5年內曾受「短期班隊」紀錄卻於受訓期間仍支領戰鬥加給的現役人員及其溢領金額，12名官兵比對薪餉、相互詢問才驚覺遭騙，逐級向上通報曝光。

檢方訊時，吳表示沒人通知他要收取溢領的戰鬥加給，因自己了解追扣程序，且為投資精品服飾、球鞋及公仔等，要買賣賺價差，並坦言自己是一時貪念；其餘官兵指證歷歷，也有匯款、對話紀錄可佐，檢方除依法起訴，也批吳利用袍澤信任詐財，傷害軍隊榮譽。

台中地院指出，吳向12名官兵佯稱，因參訓的班隊於薪餉中溢領的戰鬥加給需繳回，並由其代收以便轉預財組，構成利用職務上之機會詐取財物，考量吳偵查中自白、被部隊調查後自動繳回款項給被害官兵，每筆款項都在5萬元以下，2度依法減刑。