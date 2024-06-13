海陸66旅下士站夜哨未等交接就去睡 下場曝

海軍陸戰隊陳姓志願役士兵去年8月初某日凌晨，在桃園市龜山區慧敏營區擔任車輛武器的站夜哨勤務，不滿黃姓同袍交接遲到，未等換哨便自行準時離哨返回寢室呼呼大睡，直到安全士官查哨驚覺哨兵不見了；桃園地院審結，將陳男依陸海空軍刑法的擅離勤務所在地罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，判決確定後6個月內，支付公庫新台幣1萬元公益金，可上訴。

至於接哨遲到的黃姓志願役士兵，也因到崗簽完到後，又突然離開跑去上廁所，安全士官找嘸人，等到黃男返回當場遭撤職查辦，他所涉抗命罪嫌目前正由桃園地檢署另案偵辦中。

判決事實指出，25歲陳姓男子是海軍陸戰隊陸戰66旅步二營步四連下士步兵作戰士，於2023年8月6日深夜11點至翌（7）日1點，擔任桃園市龜山區慧敏營區車輛武器哨的監護警戒勤務，明知哨所不得無人值勤衛戍，應於確實完成交接後才能下哨。

陳男竟因不滿擔任8月7日凌晨1至3點同哨所勤務的黃姓同袍遲到，且黃男才到崗完成簽到又突然離去如廁，陳男見已屆凌晨1點的離崗時間，在未完成換哨交接程序，逕自將步槍、彈匣、刺刀等勤務裝備卸置桌上，擅自離開衛哨處所返回寢室休息。嗣經安全士官發覺上址無人值哨，送交憲兵指揮部桃園憲兵隊調查移送。

法官審酌，被告陳男身為現役軍人，本應重法守紀，竟棄其營區安全於不顧，於擔任衛哨勤務時擅離勤務所在地，所為影響軍隊紀律及營區安全管控，自屬不該，應予非難；兼衡被告的智識程度、生活狀況、素行及犯後坦承犯行的態度等情狀，量處適當之刑。