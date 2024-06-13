桃園七旬婦偷1顆8元橘子想果腹 法官判罰1000元

桃園1名年近70歲的戴阿嬤，今年清明節當天上午疑因肚子餓，行經楊梅區某間水果攤前時，順手牽羊拿走1顆橘子藏入手提袋內，經葉姓老闆察覺追出報警送辦，桃園地院簡易判決，將戴阿嬤依竊盜罪判處罰金新台幣1000元，得易服勞役，緩刑2年期間付保護管束，判決確定1年內，參加1場法治教育課程。

判決事實指出，68歲戴姓阿嬤今年4月5日上午7點46分許，行經桃園市楊梅區某條街、由葉姓男子管理的水果攤位前，徒手竊取置於攤架上1顆價值新台幣8元的橘子，藏入手提袋內。經葉老闆巡視發現橘子被偷，趕緊衝出店外攔阻並報警，桃市楊梅警分局員警據報到場處理，從阿嬤手提袋起獲那顆橘子，於是帶回警所製作筆錄後將橘子發還葉姓老闆。阿嬤分別於警詢、檢方偵查中供稱，因為生病了，且沒吃東西就外出，才會偷橘子。