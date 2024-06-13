基隆少年隊小隊長涉插乾股、包庇KTV 兩警串證之虞聲押

基隆市警察局少年隊周姓小隊長涉嫌包庇愛一路某家KTV、插乾股，基隆地檢署前晚指揮廉政署、調查局及市警察局搜索少年隊，查扣相關事證，帶回周姓小隊長、劉姓偵查佐，檢警另約談業者、女服務員10多人偵訊調查。檢方昨晚依涉犯貪汙治罪條例，向法院聲請羈押周姓、劉姓2名員警及業者、員工4人，其他涉案人則5到10萬不等交保。

基隆地檢署檢察官前晚10點多，指揮廉政署、調查局及基隆市警察局等單位，到少年隊等多處地點執行搜索，帶回周姓小隊長、劉姓偵查佐並搜索辦公處搜索、查扣現金、手機、存款等相關事證，比對金流及通話紀錄釐清。基隆市警局督察科則前往該家KTV帶回業者、女服務員十多人訊問調查。

基隆市警局督察長林鼎鈞表示，市警局今年初接獲線報，少年隊有員警疑涉有不法，經主動蒐報後，報請基隆地檢署指揮偵辦，昨晚配合基隆地檢署執行搜索，若有違法違紀屬實絕不寬貸 ，甚至斷然淘汰。

檢調追查，這家位於愛一路的KTV，招募非法打工的越南女子為陪酒女服務生，周姓小隊隊涉嫌插乾股、包庇未查緝，並找來劉姓偵查佐協助，涉嫌貪汙治罪條例。

檢調查追，兩警否認插乾股、包庇，檢方認為有串證、逃亡之虞，昨晚複訊後向法院聲請羈押。其他涉案人5到10萬元不等交保，多名證人則請回。