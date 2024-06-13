吳東進天價保金超出預期 近2小時湊齊

新光人壽前董事長吳東進（中）疑涉證交法，檢察官諭令1億元交保，鮮少在公開場合曝光的吳東進，為了躲避媒體，使勁雙手阻擋媒體拍攝。記者杜建重/攝影 新光人壽前董事長吳東進被控在投資及興建「新板傑仕堡」過程有弊，檢方命一億元「天價」交保。早年上億元交保金不常見，隨經濟活絡及通貨膨脹，不少重大經濟犯罪案件出現上億交保，包括東森集團前總裁王令麟、遠雄企業董事長趙藤雄等人，頂新集團董事長魏應充以十六億交保，創最高保金紀錄。

檢方命吳東進一億元交保，金額遠超過家屬及律師估計，所帶現金不足，打算匯款繳交保金，花近兩小時籌款。

律師說，吳要用自己個人銀行帳戶匯款辦保，被檢察官拒絕表示須以保人帳戶匯款，耽誤些許時間才完成辦保。

由於吳年近八十歲，又經漏夜偵訊，律師要求在籌足保金前，讓吳服用慢性病藥物及早餐，以免健康出狀況。

吳被移送新北地檢署時，備有四名保鑣，吳頭戴鴨舌帽、口罩「包緊緊」，一臉不悅地伸手阻擋媒體拍攝；辦保離去時，四名保鑣推擠媒體開路，場面混亂。

東森集團前總裁王令麟涉及力霸案，二○○八年台北地方法院裁定三點五億元交保，創當時最高保金紀錄。

頂新集團董事長魏應充因頂新混油案，彰化地方法院裁定三億元交保，後因味全混油案赴北院出庭，二○一五年法官裁定三億元交保及十億元人保，共十六億元為史上最高紀錄。