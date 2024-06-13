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柯文哲說會再問吳欣盈 藍委批政治辦案

聯合報／ 記者朱漢崙林銘翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
金管會兩年前以新板傑仕堡出租交易違反多項缺失裁罰新壽三百萬元，檢方昨訊問新壽前董事長吳東進後命一億元交保，對於「舊案重啟」，藍綠立委在立法院財政委員會打對台。有立委質疑政治力介入及內部人提供資料，金管會表示是駐會檢察官提供資料，法務部強調依法辦理。

吳東進女兒、民眾黨前立委吳欣盈是民眾黨主席柯文哲競選總統時副手搭檔，柯昨受訪說，他已很久沒有看到吳東進，時間大概有一年以上，「我講的你們都不會相信，很久沒有看過」。面對媒體追問是否有關心吳欣盈，他說「會再問看看」。

立委賴士葆質疑，兩年前才被罰三百萬元，現在卻由金管會駐會檢察官大搜索，這是政治辦案，意在「覆議案處理前挖角民眾黨」。

法務部次長徐錫祥說，檢察官依法辦理，絕無政治介入。保險局長施瓊華說，雖金管會兩年前處罰三百萬元，但刑事部分是檢察官在辦，金管會當時並無介入。金管會主委彭金隆說，根據保險法規金檢，當發現不法，會和駐會檢察官討論，並移送檢調。

立委郭國文從「新新併」及「新光金現增案」詢問，此時爆發本案，有人認為是內部人提供資料，有加速新新合併作用及延緩增資效果。

彭金隆回應，金融檢查後該移送就移送，至於何時發動，金管會完全無法過問；關於新光金和台新金的合併，相關訊息過去市場都知道，金管會不臆測關聯性，若合併要一定程序及申請過程，會考慮各種因素，不會因某些案件改變；對於增資，計畫正在審核，時程不會受影響。

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