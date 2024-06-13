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傑仕堡案 新壽前董座吳東進1億元交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新光人壽前董事長吳東進（左）涉證券交易法、保險法特別背信罪，新北地檢署昨令一億元交保，他走出新北檢時看到大批媒體，一度走回法警室。記者杜建重／攝影
新光人壽前董事長吳東進（左）涉證券交易法、保險法特別背信罪，新北地檢署昨令一億元交保，他走出新北檢時看到大批媒體，一度走回法警室。記者杜建重／攝影
新光人壽前董事長吳東進被控利用公司經營的「新板傑仕堡」，擅自替關係企業追加工程預算、挪用資金添購設備及無償提供房間，造成新壽一點五億元損失。新北地檢署前天約談吳等十九人依證券交易法、保險法特別背信罪偵辦，認定吳未利益迴避，圖利關係企業，造成新壽巨額損失，昨訊後命一億元交保。

同案被約談者，新光人壽前總經理蔡雄繼二百萬元交保；新壽副總盧騏堯、張良梓、林偉傑分別二百、一百、一百萬元交保；負責經營新板傑仕堡的傑仕堡商旅負責人呂炳賢一百萬元交保。

檢調調查，吳東進等人超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係且預備進駐的關係企業，如JX健身俱樂部、璽悅產後護理之家，變更設計追加裝修預算或添購營運所需設備；另外，提供原本委託傑仕堡商旅經營的樂齡宅房間，供新光集團證券、銀行、醫院、保全等關係企業無償使用；連傑仕堡商旅住客僅數萬元的早餐費用都向新壽請領，嚴重破壞公司治理界線。

全案由駐金管會企業犯罪專組檢察官李秉錡指揮偵辦。檢方說明涉嫌犯罪事實，二○一九年吳等人經董事會討論出租傑仕堡B棟大樓二樓給傑仕堡健身公司十年、租金一億四十四萬元，吳利用自己主席及傑仕堡健身實質負責人雙重身分，未因利害關係而迴避討論通過出租案，又在董事會不知情下，為傑仕堡健身追加廿三次工程施作，金額一億二二六九萬元，超過可收租金，使新壽受損害。

同年新壽出租傑仕堡A棟大樓六至八樓給開設璽悅產後護理之家的新禧悅公司時，未揭露為關係人交易，擅自為新禧悅支出裝設鍋爐系統等設備，使新壽損失二五○八萬元。

二○一九至二○二二年，新壽委託傑仕堡商旅代為經營管理傑仕堡B棟大樓經營銀髮樂齡宅，並出租C棟大樓全棟給傑仕堡商旅經營旅館，卻無償提供九三八房次的免費房間，供新光集團關係企業使用，使新壽短收租金三三七萬餘元。

二○二○至二○二二年，吳等人明知傑仕堡B棟大樓早餐由傑仕堡商旅提供，僅供樂齡宅住戶食用，卻任由傑仕堡C棟大樓商旅旅客食用後，向新壽請領食材費用，為傑仕堡商旅每月溢取數萬至數十萬元不等食材費用。

吳東進

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