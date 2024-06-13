新光人壽前董事長吳東進 1億元交保
新光人壽前董事長吳東進被控利用公司經營的「新板傑仕堡」，擅自追加工程預算、挪用資金添購設備及無償提供房間給關係企業使用，造成新壽1.5億元損失。新北地檢署昨約談吳等19人，並依證券交易法、保險法特別背信罪偵辦，認定吳未利益迴避，圖利自己支配的關係企業，造成新壽巨額損失，被檢察官命以1億元交保。
新光人壽前總經理蔡雄繼200萬元交保；新壽副總盧騏堯、張良梓、林偉傑分別200萬、100萬、100萬元交保；傑仕堡商旅負責人呂炳賢100萬元交保。
檢調調查，吳東進等人超出合約範圍，犧牲公司利益，替具有利害人關係且預備進駐的關係企業，變更設計及追加裝修預算，使新壽損失上億元；提供原本委託某商旅經營的樂齡宅房間，供新光集團證券、銀行、醫院、保全等關係企業無償使用，造成公司租金損失。
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