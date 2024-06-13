金管會主委彭金隆：新壽增資與大股東行為無關

金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照

新壽投資新光新板傑仕堡疑涉不法，遭新北地檢署搜索並約談新光大股東吳東進，市場認為，將可加速「台新併新光」。金管會主委彭金隆昨（12）日在財委會首度回應，一、增資與大股東行為無關，不影響新壽增資規劃，二、合併有一定程序和申請過程，不會因某些案件做法規上調整。

據了解，新壽6月底的資本適足率（RBC）仍將無法達200%法定標準。這將是新壽從2023年6月至今，已連續三期（每半年為一期）RBC都低於法定標準。

彭金隆談話重點

保險局局長施瓊華昨日表示，正評估新壽提出增資計畫的可行性與時程，6月底前將與新壽溝通，若沒問題將核定，預估最快新壽下半年可望達標。

新壽遭搜索、大股東吳東進被約談，財委會上引朝野立委關注。立委賴士葆質疑是否有「政治力」捲入？立委郭國文則說，外界揣測是內部人檢舉，依此可以加速台新金（2887）併新光金（2888），還可達到延緩增資的效果。

彭金隆說，新壽此案是金管會駐會檢察官移送，主要是依據金檢內容再與駐會檢察官討論，涉及刑責就會移送，但檢調如何發動，金管會無法過問也無法預期。

法務部次長徐錫祥次長強調，檢察官辦案都是秉公處理，不會有任何政治力介入，檢察官是依法辦理。

至於是否有所謂的加速合併、甚或是延緩增資？彭金隆說，股價是心理面衝擊，但我們對心理面無法預期，「就法律面來說，增資計畫和大股東行為，這兩件事是分開的」。

郭國文追問，增資照常進行，不會受到這事件影響？彭金隆明確說，這是兩回事，增資按照程序不會受到影響。郭國文說，那也不會加速合併？彭金隆說，合併有很多法律的架構，有一定程序和申請過程，依法行政角度來看，會考慮各種因素，不會因為某些案件，而做一些法規上的調整。新壽遭搜索、吳東進被約談等事件，金管會都不會放緩對新壽的增資要求，也不會對合併案有任何的法規調整。



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