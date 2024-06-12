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影／「館長」健身房成吉思汗台中館突遭貨車衝撞 大門全碎現場畫面曝光
「館長」陳之漢2020年間在台中北屯展店，開設成吉思汗健身俱樂部，籌備期間及經營期間，曾傳風波，包括設計師遭人恐嚇，以及有筍農不滿陳在直播的言論，多次到現場灑冥紙、丟名片、便當等，今晚7時許，又傳出有男子駕駛一輛貨車，衝入該館的大門，造成門窗破裂，幸好未造成人員受傷，目前肇事駕駛已被帶回警局詢問，將依毀損罪偵辦。
網路紅人「館長」陳之漢2019年間在台中市展店，陳選定設計師在同年10月間到場場勘，接獲該不明男子電話，稱要「準備4、50個兄弟等他」，陳在直播時控訴「台中沒有王法了嗎」，警方獲報後將涉案的廖姓男子依恐嚇罪函送法辦。
另外，嚴姓筍農因不滿館長在直播中的言論，曾在2019年12月間，到場館丟名片、便當，遭罰1萬元，未料嚴仍未收手，2021年2月間，場館工作人員又發現，有人3度在場館門口撒金紙，報警一查，發現又是嚴涉案，但嚴辯稱「金紙代表金銀財寶，他要讓館長賺飽飽」，一審審理後，認為嚴犯後態度不佳，多次做出滋擾犯行，判罰1.5萬。
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