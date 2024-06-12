女檢座疑幫涉詐團律師男友…桃檢說法挨批嚴重放水 法務部發聲

桃園地檢署吳姓女檢察官涉嫌幫助替詐團辯護的律師男友朱一品謀劃。法務部今晚表示，已責由台灣高等檢察署依法調查女檢察官是否涉及不法。

台灣民眾黨籍立法委員黃國昌在臉書貼文表示，桃園地檢署女檢察官「鼓勵」律師男友加入詐團的律師團；東窗事發後，媒體卻報導桃檢認為該檢察官替其律師男友查詢檢察官書類系統並未影響到偵查或涉及妨害秘密，然而，這種托詞根本是嚴重放水。

法務部今晚發布新聞稿指出，女檢察官疑涉不法一事，法務部於第一時間即責由台灣高等檢察署依法查處，儘速釐清，查明事實，務求全面徹查、毋枉毋縱，並以負責任態度回應各界意見，積極對社會大眾釋疑。

法務部指出，若查有不法，絕不寬貸，以貫徹對檢察官品德操守的嚴格要求，並維護民眾對司法的信心。

全案緣於，律師朱一品為詐團辯護涉嫌洩密，與律師鄭鴻威等人遭起訴；朱一品女友是桃園地檢署吳姓女檢察官，在4月間自請調查是否涉及行政不法。

桃檢11日表示，經查吳女行為雖然未達觸法，但仍依法官法相關規定，函送檢察官評鑑委員會評鑑。