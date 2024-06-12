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SBL簽賭假球案／周暐宸稱做筆錄緊張「講錯很多」 法官：緊張會誣陷別人？

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭假球案，士林地方法院近期密集開庭審理，今前球員周暐宸出庭作證，多次重複自己面對檢警做筆錄時「很緊張」，都講錯。受命法官當庭問他，你緊張會誣陷別人嗎？他回答，不會。前球員吳祐任作證被問到有無打假球、收報酬等問題，多次拒絕證言。全案明日再傳喚同案被告、證人。

球員集體簽賭案，士林地院密集開庭審理，其中前球員吳季穎、柯旻豪、黃鉉閔、吳祐任4人，皆聲請傳喚周暐宸作證。周今天當庭稱，他在警方、檢察官訊問做筆錄時，因為很緊張，有很多部分講錯，球員沒有打假球。受命法官當庭問他，今天這麼多人在場你會緊張？周回答，不會；法官接著問，「你緊張會誣陷別人嗎？」他也稱「不會」。

關鍵人物吳季穎維持原本供詞，稱有簽賭、打假球。遭羈押的柯旻豪，則僅坦3場下注簽賭，其餘否認犯罪。周暐宸否認打假球，有收2次各5千元分紅。

另，吳季穎、柯旻豪、黃鉉閔聲請傳喚吳祐任，吳祐任作證時，經被告的律師主詰問有無打假球、收報酬、有無裕隆球員下注簽賭，要求你配合控制比分或故意投偏？他都拒絕證言。

在過往具結的筆錄中，吳祐任曾稱，柯要求進攻慢一點「他們2個一定都會一起討論」等語。吳祐任認為吳、柯是先發球員，筆錄是他猜測的；黃鉉閔本人沒有跟他講過打假球。

審判長問吳祐任拒絕作證理由為何？吳稱，若問題關於他是否成立犯罪部分，就拒絕證言。最後，吳對於檢察官反詰問的偵查具結筆錄是否屬實等，同樣不願回答問題。全案明日下午續開庭審理，傳喚前球員顏聞佐、陳品銓出庭作證。

前球員周暐宸供稱「沒有打假球也沒簽賭」。記者蕭雅娟／攝影
前球員周暐宸供稱「沒有打假球也沒簽賭」。記者蕭雅娟／攝影

假球 檢察官 簽賭

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