女受刑人變寵物美容師 5萬美金助女監學寵物技能更生

國人飼養寵物毛小孩盛行，寵物服務業行情水漲船高，訓練學習寵物美容技能吹進監獄，國際扶輪社3502地區捐贈逾160萬元，協助桃園女子監獄購置寵物美容技能訓練設備，開設寵物美容班，讓受刑人學得一技之長。桃園女監今辦技能訓練成果展，受刑人展現梳理毛小孩寵物美容技能，為將來出監就業更生做準備。

桃扶輪社3502地區全球獎助金計畫，由桃園山悅扶輪社等代表捐助5萬660美金（逾新台幣160萬元），協助桃園女監寵物美容技能計畫購置寵物美容技能訓練設備， 今年5月開設寵物美容班培訓至今，桃園女監舉辦技能訓練成果展，現場展示寵物美容班、指甲彩繪班、烘焙食品班、藝品製作班、照顧服務員班等受刑人學習的作品。

40歲「小魚」因販毒判刑18年10個月，至今服刑10年，累進處遇表現良好，參加女監技能訓練班，至今已學習美甲、藝品、手工皂及寵物美容技藝課程，她說，年輕不懂事，一心只想賺大錢走錯路，入監時2個小孩才讀國小，她在監獄內學習技藝，雖無法接觸外面世界，但是作品可以到很多地方展覽，有很大的成就感。

小魚表示，家人會來女監懇親，彼此也會通信，小孩在外面生活過得比一般人辛苦，她也想讓孩子知道自己在監獄也很努力，還要3年時間可以申請假釋，希望出監後創業販售自己製作的手工皂，擁有全新的生活。

國際扶輪社3502地區捐款購置寵物美容專業設備，包含水槽、大型吹風機，上課所需模型、器材等，並提供為期2年的專業師資費用，桃園女監上月首度開設寵物美容班，共有10名收容人參加訓練，女監表示，學科訓練犬貓習性認識、餵食技巧，術科涵蓋犬貓洗澡、寵物美容工具認識與操作、犬貓美容實務練習，幫助學員未來出監可以自主創業或提升專業技能。