退警協會明天立院外聲援 轄區警公布交管圖

2018年上路的軍公教年金改革，讓公務員退休金大幅縮水，有國民黨立委想提修正草案，希望自今年起停止遞減所得替代率，中華民國退休警察人員協會總會表示支持，明天將動員會員在立院外聲援，轄區警方今天公布交管圖，呼籲民眾配合交通管制。

據了解，國民黨立委謝龍介等19人所提的修正草案，主要是增訂「警察人員人事條例」第35條第1項第4款規定，警察、消防及海巡人員服務年資滿15年者，每月退休所得替代率為45%，其後每增加1年，替代率增給2%，最高採計40年，並以95%為上限。目前尚未完成委員會審查程序。

轄區中正一警方指出，13日早上7點起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）西向全線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東車道供西向車輛通行，並視交通狀況提前或延後管制。

警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。