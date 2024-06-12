聽新聞
test
0:00 / 0:00
退警協會明天立院外聲援 轄區警公布交管圖
2018年上路的軍公教年金改革，讓公務員退休金大幅縮水，有國民黨立委想提修正草案，希望自今年起停止遞減所得替代率，中華民國退休警察人員協會總會表示支持，明天將動員會員在立院外聲援，轄區警方今天公布交管圖，呼籲民眾配合交通管制。
據了解，國民黨立委謝龍介等19人所提的修正草案，主要是增訂「警察人員人事條例」第35條第1項第4款規定，警察、消防及海巡人員服務年資滿15年者，每月退休所得替代率為45%，其後每增加1年，替代率增給2%，最高採計40年，並以95%為上限。目前尚未完成委員會審查程序。
轄區中正一警方指出，13日早上7點起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）西向全線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東車道供西向車輛通行，並視交通狀況提前或延後管制。
警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。
另外，本次集會活動管制措施，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並遵守員警指揮疏導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言