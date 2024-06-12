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退警協會明天立院外聲援 轄區警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

2018年上路的軍公教年金改革，讓公務員退休金大幅縮水，有國民黨立委想提修正草案，希望自今年起停止遞減所得替代率，中華民國退休警察人員協會總會表示支持，明天將動員會員在立院外聲援，轄區警方今天公布交管圖，呼籲民眾配合交通管制

據了解，國民黨立委謝龍介等19人所提的修正草案，主要是增訂「警察人員人事條例」第35條第1項第4款規定，警察、消防及海巡人員服務年資滿15年者，每月退休所得替代率為45%，其後每增加1年，替代率增給2%，最高採計40年，並以95%為上限。目前尚未完成委員會審查程序。

轄區中正一警方指出，13日早上7點起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）西向全線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東車道供西向車輛通行，並視交通狀況提前或延後管制。

警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經前揭管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

另外，本次集會活動管制措施，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並遵守員警指揮疏導。

轄區警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
轄區警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

交通管制 公務員 國民黨 年金改革 謝龍介 警察 軍公教 退休金

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