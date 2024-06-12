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台南歸仁圓環火拚釀1死 槍手賠300萬又有家屬求情...二審獲減判

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市歸仁圓環2022年6月爆發兩派人馬駁火釀1死，槍手吳豐雄開槍打死洪啟文一審判刑13年，吳不服上訴二審，全案上訴二審。台南高分院合議庭法官考量吳和被害人家屬今年6月達成和解，並已賠償300萬元，二審改判11年6月，案可上訴。

綽號「瘋狗彬」角頭張旭彬等人因與洪啟文喝酒時爆發口角，雙方相約談判卻在歸仁圓環火拚。洪啟文開槍擊中吳豐雄腹部，吳開槍反擊，洪身中數槍，送醫不治。吳也被丟包送醫，撿回一命。

台南高分院今天二審宣判，吳豐雄一審依殺人罪判13年徒刑，二審改判11年6月；張旭彬一審犯非法持有槍械判4年6月，二審駁回張上訴維持一審原判。

二審判決理由指出，吳豐雄殺害被害人洪啟文，今年6月5日與洪家屬達成和解，已依約賠償300萬元，被害人家屬表示不再追究吳豐雄殺人罪刑事責任，並請求法院給予從輕量刑機會，原審未及審酌吳豐雄殺人罪部分犯後態度，吳請求從輕量刑為有理由，因此改判。

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台南歸仁圓環2022年6月爆發兩派人馬當街駁火35槍釀1死1傷，台南高分院今天二審宣判，槍手改判11年6月。圖／本報資料照片
台南歸仁圓環2022年6月爆發兩派人馬當街駁火35槍釀1死1傷，台南高分院今天二審宣判，槍手改判11年6月。圖／本報資料照片

台南 槍擊 殺人 角頭

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