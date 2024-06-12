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官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

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官兵控「馬防伙房沒肉」！馬祖岸巡5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等5名軍士官，涉嫌貪汙暗槓64箱國軍副食罐頭，從馬祖運回基隆港，提供給自己或親友食用，被依貪汙治罪條例侵占公用財物罪嫌起訴。士林地方法院今宣判，林佑伯共同犯侵占公用財物罪，應執行有期徒刑3年，褫奪公權3年。

士林地院今宣判，林佑柏共同犯侵占公用財物罪，2罪，各處2年8月徒刑，褫奪公權2年，應執行有期徒刑3年，褫奪公權3年，已繳回犯罪所得3萬2400元沒收。張姓女上士共同犯侵占公用財物罪，2罪，各處2年8月徒刑，褫奪公權2年，應執行有期徒刑2年8月，褫奪公權2年8月，已繳回犯罪所得2萬715元沒收。

曾姓女上士犯幫助侵占公用財物罪，判處1年3月徒刑，緩刑4年，支付公庫5萬元，褫奪公權1年。余姓士官長犯侵占公用財物罪，判處1年3月徒刑，褫奪公權1年。曾姓少校無罪。鄭男犯搬運贓物罪，應執行5月徒刑，可易科罰金。潘男犯搬運贓物罪，應執行3月徒刑，可易科罰金。

全案起源於，去年馬祖駐防官兵在沙灘上寫下「馬防伙房沒有肉」，引起社會關注。檢方調查，督管副食品罐頭的林佑柏，涉在2022年間，分3次將22箱、15箱、27箱副食罐頭，由張姓女上士、曾姓女上士撿選調土豆麵筋、鯖魚、鮪魚、紅燒牛肉、牛奶花生、玉米粒等罐頭，裝入非罐頭紙箱，再由余姓男士官長、曾姓男少校搬上公務車，載送到南竿島福澳港碼頭，藉「台馬之星」船運至基隆港，最後由鄭姓、潘姓友人接應，將公用副食罐頭提供給自己或親友食用。

檢方依貪汙治罪條例侵占公用財物起訴5名軍士官，鄭、潘2人則依收受及搬運贓物罪嫌起訴。已遭免職停役的林佑柏供稱，64箱罐頭無法一次運回台灣，才會分成3次運送，犯罪所得低於5萬元，偵查中已繳回，認罪請求緩刑機會。

張姓女上士涉侵占紅燒牛肉、鯖魚、鮪魚、土豆麵筋、玉米粒等19箱罐頭，價值2萬多元，她認罪請求依刑法59條情堪憫恕減刑。曾姓女上士供稱，她聽長官指示而為之，案發後被調往從事檔案管理，不會再碰到罐頭業務，軍方內部懲處已讓她得到教訓，不會再犯，請求法院依自白減刑，給予緩刑，且免褫奪公權。曾姓少校後勤官否認犯罪，供稱不知道紙箱內裝的是公物副食罐頭，僅聽命行事，所為應不罰。44歲鄭男、46歲潘男，則坦承犯行。

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏，涉貪汙侵占罐頭，出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影
馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏，涉貪汙侵占罐頭，出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影
馬祖岸巡總隊曾姓上士（左）、已免職的張姓上士、曾姓少校（右）。記者蕭雅娟／攝影。
馬祖岸巡總隊曾姓上士（左）、已免職的張姓上士、曾姓少校（右）。記者蕭雅娟／攝影。
鄭男（藍衣）、潘男（白衣），涉犯收受及搬運贓物罪嫌，出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影。
鄭男（藍衣）、潘男（白衣），涉犯收受及搬運贓物罪嫌，出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影。

侵占 基隆港 士官長 沙灘 貪汙 馬祖

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