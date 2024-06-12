置物籃插米酒…一點都沒掩飾 慣竊偷車酒駕拒測被送辦
李姓男子曾多次酒後駕車、涉犯竊盜案，日前騎乘機車在台北市大同區遭員警攔查，他渾身酒氣但拒測，又被發現騎乘他人機車，車主接獲警方聯繫才知機車遭竊。警詢後告發李男拒測，並依竊盜罪現行犯逮捕送辦。
警方調查，台北市大同分局員警6月2日凌晨3時許巡邏行經大龍街、昌吉街口，發現機車騎士58歲李男渾身酒氣、講話含糊，遭攔查時機車前置物處就插著1瓶米酒，但拒絕酒測，且機車車主並非李男，李男仍謊稱機車是自己的。
員警清查確定機車車主另有其人，立刻致電詢問，發現車主陳姓男子居住新北市樹林區，與李男不認識，停在家中的機車卻遭李男騎走。
據悉，李男先前曾多次酒駕、涉犯竊盜案，平時打零工維生，居住新北市，遭查獲當晚稱要到台北市找朋友。
警方表示，員警初判李男是以自身鑰匙啟動陳男機車，在台北市遭攔檢又拒絕酒測，當場告發並依竊盜罪現行犯逮捕李男，詢後依法送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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