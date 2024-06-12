總統大選雲林收飛彈恐嚇簡訊 檢以查無行為人偵結

今年總統大選期間，雲林縣多位虎尾鎮民收到「虎尾被爆將设導彈基地」簡訊，雲林地檢署調查，門號屬位於中國的「上海創藍雲智公司」，日前以境外公司查不到行為人簽結，民進黨前立委蘇治芬表示，選舉期間雲林張家打出「飛彈牌」，此事是內神通外鬼，要求法務部續查；雲林縣長張麗善表示，蘇治芬會羅織不同罪名滿足攻擊政敵的言論，她不予置評。

今年初選舉期間，多位雲林虎尾鎮民收到「危險!危險!危險!雲林虎尾被曝將设導彈基地，一旦爆炸，方圓十公里將無人倖存!」、「警惕!『Lie神』將征用民宅公廟大變彈藥庫!虎尾百姓何去何從?為保護子孫下一代請三思而行!」匿名簡訊，蘇治芬當時到雲林地檢署按鈴申告，要求檢調單位調查。

地檢署調查，2封簡訊係由位於中國的上海創藍雲智公司購買門號，由台灣某電信公司發出，簡訊內容部分用字為簡體字，足以證明犯嫌為不詳的大陸人士，日前以境外公司（大陸）查不到行爲人簽結。

蘇治芬表示，已收到地檢署結案通知，這是內神通外鬼的案子，從1月13日投票前2個月，張家在虎尾就一直打「飛彈牌」，這些軌跡足以證明中國介選、在地協力、內神通外鬼的具體案子，比林北好油案更恐怖，她很遺憾地檢署輕忽國安或大選的層次問題，僅用虎尾分局查無此人（不詳）來結案。

蘇治芬說，台灣人對這種恐嚇自己人的假訊息不能不警覺，若放任這種惡毒的手段，以後國會要過半更難．要求法務部必須續查。