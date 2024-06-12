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法務部：廣納各界意見 建構完善檢察長遴選程序

中央社／ 台北12日電

檢察長出缺，檢審會將提候選名單供圈選，劍青檢改籲在檢審委員徵求意見期間，舉辦候選人說明會。法務部今天說，廣納各界意見，建立檢察長人事公平競爭環境，完善提名程序。

鑑於高雄高分檢署檢察長職期即將屆滿，及台北地方檢察署檢察長出缺，法務部啟動遴選作業；基層檢察官改革團體劍青檢改日前建請法務部於檢審委員徵求意見期間，舉辦檢察長候選人說明會，作為唯一合法、合規平台，讓各候選人向檢審委員闡明理念、澄清意見。

法務部今天表示，法務部於5月21日，依規定提出檢察長職缺數，並提前公告遴選檢察長的預定期程，依法定程序經由檢察官人事審議委員會提出擬任檢察長職缺2倍之建議人選，以供法務部長遴選適任的檢察長。

法務部長須從檢審會提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選中，圈選遴派檢察長。為期適才適所，拔擢具領導統御能力者，法務部支持檢審委員以多元管道獲取充足資訊，廣蒐各界意見，全面評量參加遴選者學識能力、品德操守及相關歷練經驗後，提出適當建議人選。

法務部指出，對於檢審委員形成共識的選拔方式及推薦意見，均充分尊重，如有需配合的行政事項，法務部將全力協助，共同確立更完善的檢察長遴選制度，推舉足堪領導檢察機關的人才，以昭公信。

檢察官 法務部 職缺

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