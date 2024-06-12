林姿妙涉貪案審理庭開庭首日 她7月初才登場

宜蘭縣長林姿妙涉貪案進入審理階段，今天為審理庭第一天，法院未傳喚林姿妙，她7月2日才會出庭；若審理順利，8月1日辯論終結，8月底一審判決就會出爐。今日出庭的是時任建管科長林志揚與2名證人，針對林姿妙2018年競總延長使用是否涉及不法交互詰問。

林姿妙2022年8月遭宜蘭地檢署依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴，一同被起訴的包含她的女兒林羿伶、時任建設處長吳朝琴、時任建設處代理處長黃志良、時任農業處長康立和、財稅局長盧天龍等人，共15人被起訴。

宜蘭地院2022年10月第一次開準備程序庭，由於吳朝琴、時任農業處農務科長吳東原等人翻供，且表示偵訊時受到不正取供，聲請勘驗偵訊錄影帶，地院去年9月起密集開準備庭，調閱大量偵訊光碟，耗時約半年才勘驗完畢，排定審理程序庭。

今日上午是第一場審理庭，接著從6月13日到8月1日，還有12場審理庭，據了解單是證人就多達40名，若審理順利，最快也得8月底才有可能宣判；林姿妙今天未被傳喚，她首次出庭的審理庭是7月2日下午。

今天被傳喚的林志揚2018年間擔任建管科長，被控違法核准林姿妙位於羅東98號地號的競選總部延長使用，犯貪汙治罪條例圖利罪；一同被傳喚的還有2名證人，是負責該競總臨時建物的建築事務所，建築師表示當年申請的主旨是「延後拆除」，不記得有沒有和林志揚接觸、溝通。

根據檢廉偵訊筆錄，建築師申請前就找過林志揚，但建築師今作證，廉詢時廉政官窮追不捨，他才用推演的方式，認為有可能與林志揚接觸，其實並沒有確切印象。林志揚表示，2018年12月4日該建築事務所提出申請前，從未有人找他溝通，收到的申請是「延長使用」而非「延後拆除」，且都有附上結構安全證明等必要文件，便簽核上呈。