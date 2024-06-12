快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

林姿妙涉貪案審理庭開庭首日 她7月初才登場

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙涉貪案進入審理階段，今天為審理庭第一天，法院未傳喚林姿妙，她7月2日才會出庭；若審理順利，8月1日辯論終結，8月底一審判決就會出爐。今日出庭的是時任建管科長林志揚與2名證人，針對林姿妙2018年競總延長使用是否涉及不法交互詰問。

林姿妙2022年8月遭宜蘭地檢署依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴，一同被起訴的包含她的女兒林羿伶、時任建設處長吳朝琴、時任建設處代理處長黃志良、時任農業處長康立和、財稅局長盧天龍等人，共15人被起訴。

宜蘭地院2022年10月第一次開準備程序庭，由於吳朝琴、時任農業處農務科長吳東原等人翻供，且表示偵訊時受到不正取供，聲請勘驗偵訊錄影帶，地院去年9月起密集開準備庭，調閱大量偵訊光碟，耗時約半年才勘驗完畢，排定審理程序庭。

今日上午是第一場審理庭，接著從6月13日到8月1日，還有12場審理庭，據了解單是證人就多達40名，若審理順利，最快也得8月底才有可能宣判；林姿妙今天未被傳喚，她首次出庭的審理庭是7月2日下午。

今天被傳喚的林志揚2018年間擔任建管科長，被控違法核准林姿妙位於羅東98號地號的競選總部延長使用，犯貪汙治罪條例圖利罪；一同被傳喚的還有2名證人，是負責該競總臨時建物的建築事務所，建築師表示當年申請的主旨是「延後拆除」，不記得有沒有和林志揚接觸、溝通。

根據檢廉偵訊筆錄，建築師申請前就找過林志揚，但建築師今作證，廉詢時廉政官窮追不捨，他才用推演的方式，認為有可能與林志揚接觸，其實並沒有確切印象。林志揚表示，2018年12月4日該建築事務所提出申請前，從未有人找他溝通，收到的申請是「延長使用」而非「延後拆除」，且都有附上結構安全證明等必要文件，便簽核上呈。

今日審理庭僅傳喚林志揚與2名證人，耗時約1個小時。

時任建設處建管科長林志揚被控違法核准林姿妙位於羅東98號地號的競選總部延長使用，他否認犯行，表示收到申請前從未有人找他溝通。本報資料照
時任建設處建管科長林志揚被控違法核准林姿妙位於羅東98號地號的競選總部延長使用，他否認犯行，表示收到申請前從未有人找他溝通。本報資料照
宜蘭地院今天開林姿妙涉貪案第一次審理庭，傳喚時任建管科長林志揚與2名證人；整個審理程序將到8月1日辯論終結，若順利最快8月底將一審宣判。本報資料照
宜蘭地院今天開林姿妙涉貪案第一次審理庭，傳喚時任建管科長林志揚與2名證人；整個審理程序將到8月1日辯論終結，若順利最快8月底將一審宣判。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天開審理庭，不過她未被傳喚，第五次審理庭7月2日下午才會出庭。本報資料照
宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天開審理庭，不過她未被傳喚，第五次審理庭7月2日下午才會出庭。本報資料照

宜蘭 建築師 林姿妙

延伸閱讀

宜蘭表揚5位總統教育獎學生 逆境正向樂觀活出生命光彩

影／宜蘭自推振興方案 住宿消費滿2千享童玩節免費入園

價格不穩！資源回收個體戶減少衝擊環保 宜蘭推5千元補助

來自數學家庭的少女 宜蘭高中林昀臻獲歐洲女數奧銀牌

相關新聞

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

網紅貴婦奈奈男友父親、名醫黃立雄，捲入非法吸金10億元，日前遭遣返回台歸案，被查出是「欠稅大戶」欠稅高達7千多萬元。黃立...

出國瘋買上網賣藥恐觸法！台中1.5年罰351萬最多是它

許多民眾出國瘋買藥妝產品當伴手禮、自用要注意，用不完上網販售恐觸法。台中市食安處統計，台中去年至今年5月，查獲網路販售西...

虐嬰致腦傷...生父辯抱孩跌3次 檢察官：第一次摔倒就應記取經驗

去年一名3個月大的嬰兒就醫，醫院發現有腦出血、視網膜、耳後及胸部受傷情形，懷疑遭凌虐，通報檢警調查。台北地檢署今偵結，依...

林姿妙涉貪案審理庭開庭首日 她7月初才登場

宜蘭縣長林姿妙涉貪案進入審理階段，今天為審理庭第一天，法院未傳喚林姿妙，她7月2日才會出庭；若審理順利，8月1日辯論終結...

桃警破電玩遊藝場掛羊頭賣狗肉 正妹開分攬客賭博被抓

桃園市龍潭區北龍路一家電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」，經營賭博電玩，僱用年輕正妹開分，招徠賭客在賭博電玩機台對賭，龍潭警方今...

不滿吳欣岱指黑道館長提告求償 法院：曾上電視承認入竹聯判敗訴

台灣基進北市內湖南港立委參選人吳欣岱，前年在臉書粉專發文指館長陳之漢是「黑道」，陳提告求償10萬元，並要求移除文章。士林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。