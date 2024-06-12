快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃警破電玩遊藝場掛羊頭賣狗肉 正妹開分攬客賭博被抓

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區北龍路一家電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」，經營賭博電玩，僱用年輕正妹開分，招徠賭客在賭博電玩機台對賭，龍潭警方今天上午表示，該遊藝場進出頻繁，警方據報監控月餘搜索緝查，查獲55歲劉姓負責人及開分正妹共男女8人，及帶回男女賭客35人，不乏夫妻檔，偵訊後移送桃園地檢署依賭博罪等罪嫌偵辦。

龍潭區北龍路一家大型電子遊藝場店面，招牌及擺設表面經營合法電子遊藝場，市警局接獲情資，該遊藝場經營賭博電玩機台，桃檢檢察官指揮下，市警局與龍潭警方監控掌握該遊藝場進出人員複雜，日前見時機成熟，警方持搜索票衝入現場，令當場正在機台賭博的賭客傻眼。

龍潭警方表示，該賭博電玩為吸引賭客上門，僱用年輕正妹4人提供賭博機台開分、洗分服務，現場工作人員把風，警方專案小組監控月餘展開緝查行動，查獲劉姓負責人及開分正妹、工作人員共8人，現場查扣賭博電玩 95座機台、抽頭金及賭金逾百萬元、監視器等贓證物。

警方當場查獲劉嫌等男女工作人員8人及男女賭客35人，賭客不乏夫妻檔一起在機台玩賭博電玩，劉嫌否認，男女員工供承受僱提供客人開分押注和工作，賭客供承兌換開分在賭博電玩機台對賭。警訊後劉嫌8人和男女賭客35人分別依賭博罪、電子遊戲場業管理條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供
龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供
龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供
龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供
龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供
龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供
龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供
龍潭警方破獲大型電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」經營賭博電玩，查獲主嫌8人和賭客35人法辦。圖／警方提供

正妹 賭博

延伸閱讀

新北清潔隊休息室淪賭場 環保局：記過調職

陳零九也在場！私人招待所飲酒狂歡 同行友人持大麻電子菸遭逮

北市東區SOGO旁賭場主打美女荷官 警逮51人...賭客還帶大麻電子煙

影／掛羊頭賣狗肉！三重警夜襲棋牌社 逮32人聚賭法辦

相關新聞

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

網紅貴婦奈奈男友父親、名醫黃立雄，捲入非法吸金10億元，日前遭遣返回台歸案，被查出是「欠稅大戶」欠稅高達7千多萬元。黃立...

出國瘋買上網賣藥恐觸法！台中1.5年罰351萬最多是它

許多民眾出國瘋買藥妝產品當伴手禮、自用要注意，用不完上網販售恐觸法。台中市食安處統計，台中去年至今年5月，查獲網路販售西...

林姿妙涉貪案審理庭開庭首日 她7月初才登場

宜蘭縣長林姿妙涉貪案進入審理階段，今天為審理庭第一天，法院未傳喚林姿妙，她7月2日才會出庭；若審理順利，8月1日辯論終結...

桃警破電玩遊藝場掛羊頭賣狗肉 正妹開分攬客賭博被抓

桃園市龍潭區北龍路一家電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」，經營賭博電玩，僱用年輕正妹開分，招徠賭客在賭博電玩機台對賭，龍潭警方今...

不滿吳欣岱指黑道館長提告求償 法院：曾上電視承認入竹聯判敗訴

台灣基進北市內湖南港立委參選人吳欣岱，前年在臉書粉專發文指館長陳之漢是「黑道」，陳提告求償10萬元，並要求移除文章。士林...

同袍有難必須幫？男遇「軍中同袍」借20萬行員機警攔阻

桃園市八德區一名褚姓男子近日接到來電，對方稱自己是以前軍中同袍，2人相談甚歡後，對方稱生活有困難急需借20萬元，並提供一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。