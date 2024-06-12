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桃警破電玩遊藝場掛羊頭賣狗肉 正妹開分攬客賭博被抓
桃園市龍潭區北龍路一家電子遊藝場「掛羊頭賣狗肉」，經營賭博電玩，僱用年輕正妹開分，招徠賭客在賭博電玩機台對賭，龍潭警方今天上午表示，該遊藝場進出頻繁，警方據報監控月餘搜索緝查，查獲55歲劉姓負責人及開分正妹共男女8人，及帶回男女賭客35人，不乏夫妻檔，偵訊後移送桃園地檢署依賭博罪等罪嫌偵辦。
龍潭區北龍路一家大型電子遊藝場店面，招牌及擺設表面經營合法電子遊藝場，市警局接獲情資，該遊藝場經營賭博電玩機台，桃檢檢察官指揮下，市警局與龍潭警方監控掌握該遊藝場進出人員複雜，日前見時機成熟，警方持搜索票衝入現場，令當場正在機台賭博的賭客傻眼。
龍潭警方表示，該賭博電玩為吸引賭客上門，僱用年輕正妹4人提供賭博機台開分、洗分服務，現場工作人員把風，警方專案小組監控月餘展開緝查行動，查獲劉姓負責人及開分正妹、工作人員共8人，現場查扣賭博電玩 95座機台、抽頭金及賭金逾百萬元、監視器等贓證物。
警方當場查獲劉嫌等男女工作人員8人及男女賭客35人，賭客不乏夫妻檔一起在機台玩賭博電玩，劉嫌否認，男女員工供承受僱提供客人開分押注和工作，賭客供承兌換開分在賭博電玩機台對賭。警訊後劉嫌8人和男女賭客35人分別依賭博罪、電子遊戲場業管理條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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