不滿吳欣岱指黑道館長提告求償 法院：曾上電視承認入竹聯判敗訴

台灣基進北市內湖南港立委參選人吳欣岱，前年在臉書粉專發文指館長陳之漢是「黑道」，陳提告求償10萬元，並要求移除文章。士林地院認為陳曾上電視說「一度加入竹聯幫...一向坦然」，認提告無理，判敗訴。陳上訴，台灣高等法院依舊認為吳女內容屬可受公評之事，今駁回。

今年台北市第四選舉區立法委員選舉，吳欣岱囊括2萬6382票，尋求連任的高嘉瑜則僅拿到9萬5241票，國民黨的李彥秀以11萬2743票、47.64%的得票率拿下港湖這一席立委。

陳之漢主張，吳欣岱2022年12月在臉書「吳欣岱@台灣基進」粉絲專頁上貼文指他「黑道的定義是什麼啊？成群結隊的有前科的人？那成吉思汗不就是一個幫派…黄國昌已經淪為館長之流，變成打手，真的很辜負過去學運期間很多人對他、對時代为量的支持，更愧對自己的法律人身分。」

吳欣岱又稱「還是你（指陳之漢）捐幾百萬之後，就可以跟大徒弟開直播恐嚇別人『小心一點，不然就直接包一包起來？』幾百萬就能耍流氓，難怪很多黑道都轉型開直播賣東西。」。陳之漢認為文章形容他是「黑道」，塑造他具有專制、獨裁國家、媒體的負面觀感，破壞他正面形象，侵害名譽權，因此求償10萬元慰撫金、請求移除文章。

士林地院審理發現，陳之漢曾接受三立新聞台訪問，表示自己曾一度加入竹聯幫，節目畫面上標題顯示「陳之漢十年黑道」文字；陳也曾受鏡週刊訪問，稱「『大家都這樣認為啊！覺得我是黑道，那乾脆這樣。』面對27到35歲那段『黑』歷史，他一向坦然。」，可見他坦然面對自己過去的黑道歷史，吳欣岱並非憑空捏造。

其餘部分，士院認為吳女為意見表達，未不法侵害陳的名譽，因此判陳敗訴。

高院民事庭認為陳之漢在臉書上發表反黑金、反黑槍、反黑道言論，吳欣岱則對他參加「黑道政府，蔡英文下台」遊行的正當性發言，屬可受公評之事。陳曾回憶自己「穿西裝端酒討債行歹路」，也曾在直播時說成吉思汗吳姓總監以前是混黑道的，吳女的評論未侵害陳的名譽權。