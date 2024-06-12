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吳東進新板傑仕堡案1億交保 新北檢：嚴重破壞公司治理界線

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北地檢署偵辦新光人壽前董事長吳東進，涉嫌經營「新板傑仕堡」卻圖利進駐關係企業，造成新壽進1.5億元損失，吳東進經檢方複訊後以1億元天價交保。新北檢指出，吳東進主要犯行為未利益迴避，圖利自己實質支配、具利害人關係的關係企業，造成新壽巨額損失，連傑仕堡商旅住客僅數萬元的早餐費用，都向新壽請領，已嚴重破壞公司治理界線。

新北檢表示，全案由駐金管會企業犯罪專組檢察官李秉錡指揮偵辦，涉嫌犯罪的事實為吳東進等人於2019年間，經董事會討論出租傑仕堡B棟大樓2樓給傑仕堡健身公司10年、租金1億44萬元。吳東進卻利用自己主席和傑仕堡健身實質負責人的雙重身分，未因利害關係而迴避討論通過出租案，又在董事會不知情下，為傑仕堡健身追加23次工程施作，金額高達1億2269萬元，已超過可收租金，使新壽受有損害。

此外，同年新壽出租傑仕堡A棟大樓6至8樓給開設璽悅產後護理之家的新禧悅公司時，未揭露為關係人交易，擅自為新禧悅支出裝設鍋爐系統等設備，使新壽損失2508萬元。

2019至2022年間，新壽委託傑仕堡商旅代為經營管理傑仕堡B棟大樓經營銀髮樂齡宅，並出租C棟大樓全棟給傑仕堡商旅經營旅館，卻無償提供938房次的免費房間，供新光集團關係企業使用，使新壽蒙受短收租金337萬餘元的損害。

而在2020至2022年間，吳東進等人明知傑仕堡B棟大樓早餐由傑仕堡商旅提供，僅供樂齡宅住戶食用，卻任由傑仕堡C棟大樓商旅旅客食用後，再向新壽請領食材費用，為傑仕堡商旅每月溢取數萬元至數十萬元不等的食材費用。

新北檢指出，新光人壽前董事長吳東進（中）主要犯行為未利益迴避，圖利自己實質支配的關係企業，嚴重破壞公司治理界線。記者潘俊宏／攝影
新北檢指出，新光人壽前董事長吳東進（中）主要犯行為未利益迴避，圖利自己實質支配的關係企業，嚴重破壞公司治理界線。記者潘俊宏／攝影

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