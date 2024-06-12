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「機艙老鼠」偷隨身行李 陸退役武警與同夥搭華航栽了！

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

中國大陸河南籍退役武警韓偉夥同鄉肖磊磊頻繁搭乘國際航班，卻是「機艙老鼠」，在亞洲各國航班內鎖定座位上方行李櫃其他旅客背包竊取錢財，得手後互相回報成果，今年2月在華航自香港飛抵台灣班機內又犯案，下機即遭航警蒐證並拘提到案。桃園地方法院審結，將韓2人均依2次共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜罪判處應執行徒刑9月，又共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，26歲韓偉與同齡肖磊磊趁著航空機上乘客不便移動注意行李，且行李空間不足常需多人交錯混放之際，今年2月3日中午2人搭乘我國籍航空公司CI-904香港飛往桃園班機，韓某坐在商務艙、肖磊磊則坐在經濟艙分別下手行竊。

韓某於班機起飛後隨即起身翻找行李櫃，拿取何男放置於5J靠近6J號座位上方行李櫃內後背包，竊得何的1張信用卡；又趁班機落地前再度翻找3J靠近4J號座位上方行李櫃，認為熊姓男子的背包外觀非昂貴高級背包，應該不會有值錢物，於是放棄翻找涉竊盜未遂。

肖某則於起飛後26分站起身拿取吳男放置於32D號座位上方行李櫃的後背包，搜刮新台幣1萬1500元及人民幣500元，得手後以微信聯繫告知韓某，2人互相把風、回報各自行成果。航警局員警於機上蒐證後，班機落地時持拘票將2人帶案偵辦，查扣相關贓款。

法官審酌，被告韓、肖2人均不思正當管道獲取財物，共同於航空機內行竊，缺乏尊重他人財產權，所為實屬不當，惟犯後均坦承犯行，態度尚可，暨其等犯罪動機、目的、手段、生活狀況、品行、智識程度及犯罪所生危害等情狀，分別量處主文之刑，並就得易科罰金之刑諭知易科，另就不得易科罰金的有期徒刑，分別定應執行之刑。

據悉，韓、肖2人組自去年10月起在亞洲各國領空行竊，供稱僅偷得零星散鈔，其中肖磊磊坦承花人民幣3萬元向四川省綽號「禿子」人士拜師學行竊，2人落網時，發現竊得贓物包含阿拉伯聯合大公國貨幣迪拉姆、印度、菲律賓、泰國、馬來西亞、香港、印尼、越南及加拿大等國貨幣。

中國河南籍退役武警韓偉夥同鄉肖磊磊當起「機艙老鼠」，在飛機上行竊，桃園地院審結，將韓2人均依2次共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜罪判處應執行徒刑9月，又共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，可上訴。圖 /航空警察局提供
中國河南籍退役武警韓偉夥同鄉肖磊磊當起「機艙老鼠」，在飛機上行竊，桃園地院審結，將韓2人均依2次共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜罪判處應執行徒刑9月，又共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，可上訴。圖 /航空警察局提供
中國河南籍退役武警韓偉夥同鄉肖磊磊當起「機艙老鼠」，在飛機上行竊，今年2月3日一下機就遭拘提，桃園地院審結，將韓2人均依2次共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜罪判處應執行徒刑9月，又共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，可上訴。圖 /航空警察局提供
中國河南籍退役武警韓偉夥同鄉肖磊磊當起「機艙老鼠」，在飛機上行竊，今年2月3日一下機就遭拘提，桃園地院審結，將韓2人均依2次共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜罪判處應執行徒刑9月，又共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，可上訴。圖 /航空警察局提供
中國河南籍退役武警韓偉夥同鄉肖磊磊當起「機艙老鼠」，在飛機上行竊，今年2月3日一下機就遭拘提，桃園地院審結，將韓2人均依2次共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜罪判處應執行徒刑9月，又共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，可上訴。圖 /航空警察局提供
中國河南籍退役武警韓偉夥同鄉肖磊磊當起「機艙老鼠」，在飛機上行竊，今年2月3日一下機就遭拘提，桃園地院審結，將韓2人均依2次共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜罪判處應執行徒刑9月，又共同犯在供公眾運輸之航空機內竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，可上訴。圖 /航空警察局提供

竊盜 香港

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