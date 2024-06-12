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台中寶覺寺主委侵占4523萬公款 賣牌位還逃漏稅破千萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中寶覺寺林姓主任委員和兒子、女兒，前後6度挪用寺方公款拿去買壽險、外幣投資，甚至用來購入賓士S63豪車，侵占高達4523萬元，另寺方6年賣出3799個牌位收入達2.2億元，林等又逃漏稅達1291萬元，法院考量3人認罪、繳回犯罪所得，依公益侵占罪均各判3年4月，緩刑4年，可上訴。

台中地檢起訴指出，林男擔任寶覺寺主委，其女兒、兒子分別為寺方財務主管、管委，也各自擔任投資及貿易公司負責人。

3人卻利用管理寶覺寺且持有寺方存摺、印鑑機會，由林男2018年起授權女兒，將寺方1350萬元現金挪用拿去買美金、壽險及外幣定存，又將581萬元轉到女兒名下公司戶頭，或作繳納資本額的驗資股款。

檢方還查出，林將一筆790萬元款項存到某宗教協會帳戶，以支付交換票據名義把錢轉到兒子貿易公司戶頭名義，林子並用其中285萬元買了1輛賓士S63豪車。

檢方追查金流發現，林和子、女3人利用宗教協會、各公司戶頭等，6度挪用寶覺寺公款，還包括買澳幣、英鎊及美金定存等投資，統計一共侵占高達4523萬2600元。

檢方也發現，寶覺寺2016年至2022年間，每個牌位售價6萬元，一共賣出3799個牌位收入高達2億2794萬元，林及子、女卻指使員工製作不實收據，以此詐術逃漏稅捐額1291萬8284元。

台中地院審理時，林男及兒子、女兒均自白坦承，與員工證詞相符，也有相關金流可佐。林的辯護人也主張，林坦承犯行、繳回侵占款項，態度良好，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，但法院認為，林等犯公益侵占罪是1年以上7年以下徒刑，以林等侵占款項考量罪責，不予減刑。

法院認為，林和子女侵占、逃漏稅金額巨大，考量3人都認罪，繳回全部犯罪所得，也已補繳逃漏稅款，並均和寶覺寺和解，依公益侵占罪、逃漏稅捐罪判3人各1年8月、1年8月得易科罰金，均緩刑4年，各向公庫支付10萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

侵占 逃漏稅

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