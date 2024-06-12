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設計師挨槍「眼球掉出來」...絕望步黃泉 惡男害他瞎眼判8年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

簡姓男子4年前到台北市貴陽街一家租賃公司替王姓友人慶生，因李姓髮型設計師的飲料潑灑到身上，怒得拔出裝有辣椒彈丸的辣椒槍朝李右眼連射2槍，還叫他「馬上滾」。李血流如注，眼球掉出來，無法再從事髮型設計工作，情緒不佳走上絕路。台北地院認為簡素行不佳且無悔意，依重傷害罪判他8年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

簡有傷害、毒品、妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例等前科，原從事美容美髮器材工作。2020年1月24日凌晨2點多，簡到事發地參加慶生活動，期間因不滿李的飲料潑到他身上，竟當場拿辣椒槍朝李的右眼射擊。李逃離後報警，但他的右眼、鼻梁受創，因右眼萎縮，不得不摘除右眼球。

李姓設計師說，當天他到租賃公司參加王姓高中同學的慶生趴，在場眾人幾乎都是簡的朋友，但他不認識簡。凌晨3、4點時，李手機滑到一半，簡突然拿槍指著他，「碰」的一聲後李滿臉是血，李問「你在幹嘛？」簡答稱「你的酒潑到我了」，接著又補上第二槍，眼球便掉了下來。

租賃公司邱姓負責人見狀，急忙叫李離開，李就醫後才發現是被辣椒槍打到。李說，對方全身都有刺青，且案發時現場只剩下3、4人。

簡姓男子否認重傷害犯行，辯稱不認識簡。律師則說李在警詢時沒說和簡有口角，直到審理時才說遭射辣椒槍，案重初供，無法證明李的傷勢與簡有關。

因右眼傷勢嚴重，李前後複診1年，傷口還會流很多眼屎、湯水，也無法從事舊職，他因自卑、焦慮而罹患憂鬱症，且簡在一審開庭時多次不到庭、拖延訴訟，李於2022年11月4日在新北市住處輕生。北院認為簡前科累累，此次犯後又狡辯，告訴代理人也說李生前希望簡能得到應有的制裁，刑法第278條規定「使人受重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑」，審酌後判他8年徒刑懲儆。

高院審理後認為一審認事用法無違誤，今判上訴駁回。

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簡姓男子酒席間無端以辣椒槍近距離射擊李姓髮型設計師右眼2次，李右眼眼球破裂併球後出血，導致右眼眼球萎縮而得摘除眼球。示意圖／聯合報系資料照
簡姓男子酒席間無端以辣椒槍近距離射擊李姓髮型設計師右眼2次，李右眼眼球破裂併球後出血，導致右眼眼球萎縮而得摘除眼球。示意圖／聯合報系資料照

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