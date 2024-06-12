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天價保金立馬籌 不只吳東進...還有這些商界大咖「時籌億」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新光人壽前董座吳東進涉挪用資金等手法，造成新壽1.5億元損失，檢方訊問後今命吳以1億元交保，吳在數小時內即湊足保金，離開地檢署，早年上億元交保金不常見，但隨著台灣經濟狀況越趨活絡、加上通貨膨脹，上億元保金在重大經濟犯罪案件越來越常見，去年台中地檢署偵辦國泰洋酒逃漏稅案，金錢豹老董袁昶平、國泰洋酒老董劉榮祺，都在數小時內籌足一億元保金，被檢警稱為「時籌億」的人物。

台中地檢署去年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，去年2月間，國泰洋酒劉榮祺獲檢方聲請具保停押，當時約定保金為1億元，劉在親友協助下，不到5小時即湊足保金，離開台中看守所，另外同案被告，也是金錢豹創辦人袁昶平則是在去年6月獲法院裁定以1億元交保，袁僅以1小時即湊足保金。

另外，東森集團前總裁王令麟涉及力霸案，2008年5月間獲台北地院裁定以3.5億元交保，當時創下史上最高交保金，但2017年間，即被涉嫌違反證券交易法、遠雄企業董事長趙藤雄超越，當時台北地院裁定趙以5.5億元交保，天價鉅款趙也僅在30分鐘內即湊足。

2020年間，趙以身體健康因素，向法院聲請減少到派出所報到頻率，法院裁定趙每周報到4次，條件是趙需在提出2.5億元的保金，另外由趙兩個兒子，分別提出1億元的保證書，作為保人，另責付三名律師。

國寶集團總裁朱國榮涉嫌炒股遭特偵組起訴，2016年10月間獲得台北地院裁定以4億元交保，朱家屬花了14.5小時湊足保金，不過今年2月間傳出，朱已在去年間透過親友協助，棄保潛逃，目前已被通緝。

同獲4億元交保的還有永豐金控前董事長何壽川，涉違法放貸案，被法院裁定以4億元交保，僅花1.5小時即湊足保金。

頂新集團董座魏應充因頂新混油案，先被彰化地院裁定交保3億，後來又因味全混油案，赴台北地院出庭時，因魏有新加坡居留權，法官諭知以現金3億元交保，另需有10億元的人保，當時是由魏應充的哥哥魏應交作為保證書的保人，保金超過16億元，也創下最高累積金額紀錄。

國泰洋酒老董劉榮祺在去年2月間交保獲釋放。圖／本報資料照
國泰洋酒老董劉榮祺在去年2月間交保獲釋放。圖／本報資料照
金錢豹創辦人袁昶平。圖／本報資料照片
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永豐金控前董座何壽川。圖／本報資料照片
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國寶集團總裁朱國榮。圖／本報資料照片
國寶集團總裁朱國榮。圖／本報資料照片
頂新前董座魏應充。圖／本報資料照片
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東森集團總裁王令麟。圖／本報資料照片
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逃漏稅 魏應充

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